Lautaro alla Juventus?/ I bianconeri tentano il colpo, strappare il Toro all’Inter

E’ un’indiscrezione di calciomercato clamorosa quella che arriva dall’Inghilterra, e più precisamente da Sport Witness: anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Lautaro Martinez. O meglio: sapendo che i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di grande livello, e che il Toro risponde al profilo, basterebbe sommare i fattori per capire che anche la squadra campione d’Italia potrebbe davvero inserirsi nella corsa all’argentino. Il “clamoroso” sta nel fatto che fino a questo momento non c’erano state voci in questo senso, e che ovviamente il fatto che le due società non siano esattamente amiche non lasciava molto spazio alla possibilità; diciamo che qualora l’Inter avesse potere di scelta, non sarebbe certo la Juventus la squadra alla quale venderebbe Lautaro e qui, per forza, bisogna tirare in ballo anche fatti del passato – per esempio la “rivolta” dei tifosi nerazzurri di fronte al potenziale passaggio di Fredy Guarin in bianconero.

LAUTARO MARTINEZ ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, NOTIZIA BOMBA

Non solo: è ancora freschissima la trattativa che la Juventus aveva cercato di portare avanti per Mauro Icardi, e che peraltro sta vivendo un nuovo capitolo visto che l’ex capitano nerazzurro ha già scelto di non rimanere al Psg, tornerà ad Appiano Gentile e sarà nuovamente messo sul calciomercato, con Fabio Paratici che ha già adocchiato la grande occasione. Adesso sembra dunque che la storia sia ciclica, anche se il nome è diverso: la Juventus prova a strappare all’Inter il suo bomber. Come detto le caratteristiche di Lautaro Martinez sarebbero quelle giuste: per ora i nomi accostati ai bianconeri sono soprattutto quelli di Harry Kane e Timo Werner, oltre allo stesso Icardi e magari Gabriel Jesus. Rispetto ad alcuni di loro, il Toro avrebbe il vantaggio dell’età ma anche le due stagioni di militanza in Serie A, che lo rendono pronto subito a prendere il posto che è attualmente di Gonzalo Higuain.

Vero è anche che la Juventus sa di dover arrivare a spendere oltre 100 milioni di euro per Lautaro Martinez: presentandosi alla porta dell’Inter con la somma corrispondente alla clausola rescissoria i nerazzurri avrebbero ben poco da dire, come del resto era successo al Napoli quattro anni fa con il Pipita. Chiaro però che Suning abbia intenzione di vendere l’attaccante argentino altrove, magari all’estero: in questo senso il Barcellona, destinazione gradita al calciatore, resta ampiamente in vantaggio nella corsa. Da vedere quindi se quella della Juventus sia una manovra di disturbo, una cosa normale quando si parla di calciomercato, o davvero si tratti di un tentativo concreto di mettere le mani su Lautaro; con Icardi si poteva giocare sul fatto che il calciatore non fosse contento della sua posizione all’Inter con l’arrivo di Antonio Conte e avesse già ammiccato ai colori bianconeri, in questo caso invece le premesse sono diverse…



