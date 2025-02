Lautaro bestemmia dopo Inter-Juventus, audio trovato ma squalifica evitata

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che nessun tifoso interista avrebbe voluto soprattutto prima dell’importante sfida in chiave scudetto con il Napoli, è stato trovato infatti l’audio in cui Lautaro bestemmia al termine della partita contro la Juventus, tassello mancante per richiedere la squalifica dell’attaccante argentino dalla partita di sabato 1 marzo alle 18.00. L’audio era fondamentale per poter procedere con la possibilità di squalifica tramite prova tv ma dalle immagini era già abbastanza evidente l’espressione usata dal Toro per sfogare tutta la sua frustrazione e la sua rabbia dopo la sconfitta.

Conceiçao esonerato? Nuovo allenatore Milan: i possibili nomi/ Idea Allegri e Sarri (28 febbraio 2025)

Quello però che nessuno poteva aspettarsi, tifosi neutrali e quelli nerazzurri, è che nonostante l’audio dimostri la colpevolezza di Lautaro, il calciatore non verrà squalificato e sarà quindi regolarmente disponibile per la prossima partita di campionato, infatti per poter procedere con la squalifica, che per l’argentino sarebbe stata di due giornata in quanto capitano, il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro il pomeriggio del giorno seguente all’accaduto quindi lunedì 17 febbraio. Lautaro quindi se la caverà con una punizione nettamente minore ovvero una multa la cui cifra verrà decisa tramite patteggiamento dell’argentino.

DIRETTA DISCESA KVITFJELL/ Cornelia Huetter ha vinto, Goggia ai piedi del podio! (CdM sci, 28 febbraio 2025)

Lautaro bestemmia, il precedente sul patteggiamento

L’audio in cui Lautaro bestemmia poteva essere il tassello finale che tutti i tifosi non interisti, soprattutto quelli napoletani, speravano per non vedere l’attaccante argentino in coppia con Thuram allo Stadio Maradona, e la non squalifica ha creato diversi malumori tra i sostenitori delle altre squadre che sono tornati ad acclamare a gran voce la Marotta League e il favoreggiamento dei nerazzurri negli ultimi anni. La possibilità di patteggiamento arriva però proprio da Napoli, infatti nel 2021 la società partenopea ha concordato con la Procura il pagamento di una cifra di 3.000 euro per evitare la squalifica di Gennaro Gattuso, ai tempi alla guida degli azzurri.

Diretta test Formula 1 Bahrain 2025/ Streaming video tv: sempre in testa Leclerc! (oggi 28 febbraio)

La presenza di Lautaro conforta i tifosi nerazzurri che vedranno quindi scendere in campo la Thu-La visto anche il recupero dell’attaccante francese e che sperano possa risolvere la partita e tornare ai livelli dello scorso anno con gol da entrambi gli attaccanti. Infatti se nella prima metà di stagione è stato Thuram ha contribuire con tanti gol mentre Lautaro sembrava in grossa difficoltà, in questa seconda metà è sembrato essere il contrario, l’argentino è tornato a trovare il gol mentre il francese è stato più coinvolto nell’aiutare il compagno di reparto piuttosto che segnare.