Lautaro Martinez al Tottenham?/ Calciomercato news, all’Inter più di 70 milioni

CALCIOMERCATO NEWS, MAXI OFFERTA PER LAUTARO MARTINEZ

Il calciomercato estivo è imprevedibile e dopo la notizia dell’imminente addio di Romelu Lukaku, destinato a trasferirsi al Chelsea nella giornata di lunedì, in queste ore sta prendendo corpo anche l’ipotesi di vedere Lautaro Martinez al Tottenham. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica del Times, il club di Londra sarebbe pronto a farsi avanti con l’Inter presentando una maxi offerta da 71 milioni di euro per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire. Attualmente con il contratto in scadenza nel giugno del 2023, Lautaro quest’estate ha vinto la Copa America con la sua Argentina ed oggi tornerà ad essere a disposizione di mister Simone Inzaghi per l’impegno amichevole contro il Parma delle ore 19. Prima dell’assalto del Chelsea nei confronti di Lukaku, sembrava che potesse essere proprio il sudamericano a dover lasciare Milano per una super offerta proveniente proprio dalla Premier League inglese.

Calciomercato Inter/ Lukaku al Chelsea lunedì, tre nomi per sostituirlo

CALCIOMERCATO NEWS, IL TOTTENHAM CI PROVA

Le chances di vedere Lautaro Martinez al Tottenham potrebbero dunque aumentare da qui alla fine del mese di agosto, quando terminerà ufficialmente la finestra di calciomercato. Nella passata stagione con la maglia nerazzurra Lautaro è riuscito a collezionare 19 reti ed ha fornito 11 assist vincenti per i suoi compagni in 48 apparizioni complessive con il suo club. Dopo Hakimi, passato al PSG, e Lukaku, prossimo al Chelsea, anche Lautaro Martinez potrebbe presto prendere la strada per trasferirsi a Londra nel campionato inglese.

