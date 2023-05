Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati/ Matrimonio da favola sul lago di Como

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati: location e ospiti Vip

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono detti sì, e questa volta l’hanno fatto davvero in grande e con un matrimonio da favola. L’attaccante dell’Inter e la sua compagna di vita si sono sposati per la seconda volta nel giro di pochissimi giorni. Dopo il primo rito, celebrato in gran segreto in forma civile in comune a Milano pochi giorni fa, la coppia ha voluto festeggiare in grande con una seconda cerimonia. Come riporta Repubblica, la cerimonia è stata celebrata nella giornata di ieri a Villa d’Este, sul Lago di Como, alla presenza di numerosissimi invitati, circa 150.

Al loro fianco erano presenti, oltre ai famigliari della coppia e ai loro amici più stretti, anche tantissimi compagni di squadra del calciatore, tra cui Correa, Dzeko e Gagliardini, ma anche Tagliafico, Musso e il vicepresidente dell’Inter (nonché storica bandiera della società) Javier Zanetti.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: elegantissimi in una cerimonia da sogno

Dalle nozze segrete a Milano (e alla presenza di pochissimi, intimi ospiti) a una cerimonia da favola nella meravigliosa cornice del Lago di Como. Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono detti di sì per la seconda volta nel giro di pochi giorni, coltivando il desiderio comune di costruire una bellissima famiglia. L’attaccante dell’Inter e l’influencer sono già genitori di una bambina di nome Nina, e sono ora in dolce attesa del secondogenito, che si chiamerà Theo.

In occasione del loro matrimonio, i due hanno optato per un look elegantissimo: lei un abito bianco con spalle e schiena scoperte, lui un classico completo blu. Inoltre, come riferisce sempre Repubblica, potrebbero presto organizzare un’altra cerimonia in Argentina, la loro terra d’origine, probabilmente durante le vacanze e sicuramente dopo la finale di Champions League del 10 giugno, che vedrà l’Inter affrontare il Manchester City.

