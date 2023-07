Lautaro Martinez in Arabia?/ Calciomercato Inter news, offerta da 240 mln di euro (21 luglio)

Lautaro Martinez è finito nel mirino delle squadre dell’Arabia Saudita. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai colleghi di Goal.com, citando Tyc Sports, sarebbe giunta un’offerta monstre per l’attaccante dell’Inter e della nazionale argentina, leggasi 240 milioni di euro di ingaggio netti. Una cifra incredibile che ovviamente starebbe facendo desistere lo stesso bomber sudamericano. La situazione è in divenire visto che fino ad oggi la permanenza a San Siro era tutt’altro che in discussione tenendo conto che il centravanti era stato presentato come nuovo capitano dei nerazzurri, alla luce della grande esperienza maturata sia nel campionato italiano quanto in campo internazionale.

El Toro è quindi a tutti gli effetti uno dei grandi simboli della squadra allenata da Simone Inzaghi, capace di raggiungere la finale di Champions League la scorsa stagione, non sfigurando contro il Manchester City campione d’Europa. Eppure ricevere un’offerta da 240 milioni di euro per quattro anni, quindi 60 milioni di stipendio annui, che significano cinque milioni di euro al mese non è una cosa da niente. Basti pensare che oggi Lautaro Martinez guadagna sei milioni di euro in un anno, cifra che sbarcando in Arabia Saudita (se l’offerta venisse confermata) percepirebbe appunto nel giro di poco più di 30 giorni.

LAUTARO MARTINEZ IN ARABIA? CALCIOMERCATO INTER NEWS: PER ORA NON SI REGISTRANO CONTATTI CONCRETI

Non è ben chiaro quale sia stata la squadra saudita che abbia presentato tale offerta mostruosa, ma in ogni caso l’indiscrezione può ritenersi attendibile tenendo conto delle cifre pazzesche che stanno circolando in questa folle sessione di calciomercato estivo.

In ogni caso per il momento non si sarebbe registrata un’apertura da parte dell’attaccante argentino e non vi sarebbero quindi contatti con l’Inter, ma come detto in apertura la situazione resta in divenire anche perchè abbiamo visto che fino ad oggi praticamente ogni assalto saudita è riuscito tenendo conto che nel giro di sei mesi l’Arabia è riuscita a portarsi a casa giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

