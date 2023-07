Lautaro Martinez, la casa a Milano colpita da un nubifragio/ Danni in giardino per forte vento e grandine

Nubifragio a Milano, ironico “buongiorno” della moglie di Lautaro Martinez

Tra i temi più “roventi” dell’ultimo periodo occupa senza dubbio un posto di rilievo l’ondata di caldo che sta attraversando il territorio italiano. A dispetto delle temperature oltre la media stagionale, non sono mancati in questi giorni alcuni fenomeni atmosferici non solo imprevisti ma anche piuttosto gravosi. Nubifragi, tempeste di vento e grandinate record stanno interessando in particolar modo il nord del Paese; anche la città di Milano nella scorsa notte ha dovuto fare i conti con il maltempo.

Lautaro Martinez in Arabia?/ Calciomercato Inter news, offerta da 240 mln di euro (21 luglio)

Il violento temporale che ha destato preoccupazione a Milano questa notte – stando a quanto racconta Sportmediaset – avrebbe interessato anche l’abitazione di Lautaro Martinez e sua moglie Agustina Gandolfo. La consorte del centravanti nerazzurro ha pubblicato un video sui social che racconta, il mattino seguente, gli effetti del maltempo della notte appena trascorsa con tanto di ironica didascalia: “Buongiorno”.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati/ Matrimonio da favola sul lago di Como

Maltempo a Milano, i danni all’abitazione di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo

Il maltempo che si è abbattuto sulla città di Milano nella notte tra lunedì e questo martedì è stato caratterizzato da violente raffiche di vento con tanto di precipitazioni piuttosto ingenti. In alcune fasi della burrasca non sono mancate sporadiche gradinate; il tutto intorno alle 4 del mattino. Osservando il video pubblicato da Agustina Gandolfo – moglie di Lautaro Martinez – si può ben osservare la veemenza del fenomeno atmosferico delle ultime ore.

Il video pubblicato dalla moglie di Lautaro Martinez – calciatore dell’Inter – mette in evidenza uno scenario “apocalittico” nel bel mezzo del giardino della loro abitazione di Milano. Si può notare come un presunto tendaggio da esterni sia stato letteralmente abbattuto, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento. Medesima sorte per sdraio e sedie poste in giardino; tutte disordinatamente riverse al suolo ma non sembrano essere evidenti particolari e gravosi danni.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, l'Africa comanda!

© RIPRODUZIONE RISERVATA