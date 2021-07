LAUTARO MARTINEZ LASCIA L’INTER?/ Calciomercato news, ecco le parole del suo agente

CALCIOMERCATO INTER, RUMORS SULL’ADDIO

L’Inter ha vissuto una grande stagione culminata con la conquista dello Scudetto e per riconfermarsi al vertice anche il prossimo anno i suoi dirigenti sono al lavoro per sistemare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Come spiegato da Beppe Marotta e Piero Ausilio nei giorni scorsi, l’unico grande sacrificio che l’Inter compirà in uscita riguarda la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, che dovrebbe essere sostituito da Denzel Dumfries del PSV di Eindhoven, ma i rumors delle ultime settimane raccontano della possibilità che Lautaro Martinez lasci Milano nel prossimo futuro. L’agente dell’attaccante argentino, il procuratore Alejandro Camaño, starebbe infatti premendo per l’addio così da permettere al suo assistito di vivere una nuova avventura in un’altra grande squadra.

CALCIOMERCATO INTER/ Raspadori nel mirino, ecco la strategia per aggiudicarselo

CALCIOMERCATO INTER, LE PAROLE DELL’AGENTE

L’agente di Lautaro Martinez avrebbe spiegato “dobbiamo confrontarci con il club, tra permanenza e possibilità di andare via”, lasciando dunque aperta la porta ad un eventuale trasferimento già in questa sessione di calciomercato. Il contratto del ventitreenne con l’Inter scadrà nel giugno del 2023 e la società italiana non ha alcuna intenzione a svenderlo valutando il suo cartellino intorno ai 90 milioni di euro. Tuttavia, per ora non sono pervenute offerte concrete da Paris Saint-Germain o Barcellona per lui che dovrebbe dunque essere riconfermato. L’alternativa per l’Inter si chiama in ogni caso Giacomo Raspadori, di proprietà del Sassuolo.

