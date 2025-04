Lautaro Martinez patteggia, la sentenza della FIGC

È arrivata finalmente alla conclusione la telenovela che aveva come protagonista il capitano dell’Inter Lautaro Martinez che alla fine della partita contro la Juventus dello scorso 16 febbraio, terminata per 1-0 in favore dei bianconeri, sembrava essere stato ripreso intento a bestemmiare in mezzo al campo. Dopo mesi di indagini e ricerca dell’audio, necessario per la squalifica per prova tv, Lautaro Martinez patteggia con la FIGC evitando così la possibile squalifica, che avrebbe messo in difficoltà la squadra nerazzurra, e accetta un’ammenda da 5000€ come sostituzione della pena.

L’attaccante argentino campione del Mondo era stato accusato di aver violato l’articolo 4 comma 1 e l’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva avendo pronunciato per due volte un’espressione blasfema, come evidenziano le immagini delle telecamere andata anche in onda su Dazn. Questa sentenza e il patteggiamento ribaltano le dichiarazioni che aveva fatto qualche settimana fa, nelle quali commentava la vicenda come un’accusa inventata e falsa, oltre a creare un precedente che da ora in poi dovrà essere offerto a tutti i giocatori che si ritroveranno nella stessa situazione.

Lautaro Martinez patteggia, la reazione dei tifosi avversari

Lautaro Martinez patteggia e i tifosi avversari gridano alla scandalo e al campionato falsato, infatti per alcuni il giocatore non avrebbe dovuto giocare la partita contro il Genoa, vinta 1-0 dall’Inter grazie ad un suo gol, rendendo quindi non valido il risultato e non corretto nei confronti delle altre squadre della competizione. C’è poi chi inneggia alla Marotta League sostenendo che l’influenza del dirigente nerazzurro ha permesso al suo capitano di evitare la squalifica, che se fosse arrivata in quel momento della stagione o che se arrivasse ora, avrebbe risvolti inaspettati per la corsa scudetto.

Questa sentenza permette all’Inter di continuare fino a fine campionato senza intoppi e poter affrontare le prossime partite con la coppia Thuram Lautaro Martinez che però, rispetto alla stagione passata, è sembrata meno incisiva e dominante lungo questa stagione anche forse per colpa di diversi infortuni, soprattutto del francese, e dei numerosi impegni durante la settimana. Né i nerazzurri né il loro capitano hanno però voluto commentare la notizie che è stata data al grande pubblico tramite un comunicato della FIGC, quasi come se l’Inter non volesse dargli troppa importanza.