Lautaro Martinez squalifica, cos’ha fatto e cosa rischia l’attaccante argentino

La partita della serata di ieri per l’Inter e Simone Inzaghi continua a portare brutte notizie, non solo i nerazzurri non hanno approfittato dei pareggi del Napoli superandolo in classifica e non sono riusciti a vincere l’ennesimo scontro diretto, ma potrebbero ricevere per Lautaro Martinez squalifica per almenounagiornata tramite la prova tv per via di espressioni blasfeme a cui si è lasciato andare al fischio finale e che sono state riprese dalle telecamere.

Il capitano dell’Inter è sembrato molto nervoso a fine partita probabilmente sia per il risultato finale che non può andare bene alla squadra campione d’Italia e che cerca il terzo scudetto negli ultimi 5 anni, sia per la sua prestazione personale e il suo stato di forma con cui non sta trascinando i compagni.

Per far arrivare la squalifica però sarà necessaria la presenza di un audio insieme alle immagini del labiale che dimostrino le effettive parole del calciatore, andrebbe quindi a scattare l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”.

L’Inter sarebbe così priva del suo attaccante e capitano in una situazione di emergenza con l’infortunio di Thuram e la condizione non ottima di Taremi e Arnautovic.

Lautaro Martinez squalifica, le reazioni dei tifosi

Lautaro Martinez squalifica potrebbe però essere evitata accodandosi al caso che ha visto protagonista Bryan Cristante nel 2022, il centrocampista della Roma era stato ripreso mentre si lasciava chiaramente ad un’espressione blasfema dopo l’errore di un suo compagno davanti alla porta, in un primo momento sembrava che dovesse venire squalificato per la giornata successiva ma questa decisione venne revocata in quanto non era presente un audio in cui si sentivano le parole del calciatore in mancanza delle quali la squalifica non può essere assegnata.

Sui social i commenti si dividono tra quelli che chiedono la squalifica dell’argentino, soprattutto i tifosi avversari, e quelli che dicono che non è un atteggiamento da che vale la sanzione e che in qualsiasi caso senza l’audio non può essere assegnata, tra questi però c’è anche la parte dei tifosi interisti che se la prende con il capitano e che sostiene che la rabbia vista a fine partita Lautaro dovrebbe mostrarla maggiormente in campo e sottoporta dove quest’anno ha faticato e non poco, soprattutto rispetto alla scorsa stagione nella quale ha trascinato la squadra alla seconda stella.