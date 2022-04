Lautaro venduto all’Atletico Madrid?/ Cresce l’interesse, ma l’Inter alza il prezzo

Lautaro piace all’Atletico Madrid, la valutazione dell’Inter

Lautaro Martinez, dopo un lungo periodo di crisi, è tornato a trascinare l’Inter a suon di gol e prestazioni (4 gol nelle ultime 3 partite tra campionato e Coppa Italia). Il rendimento dell’attaccante argentino non è passato inosservato tra le big d’Europa, infatti l’interesse dell’Atletico Madrid sembra essere concreto.

Lautaro Martinez positivo al Covid: resta all'Inter/ Salta convocazione con Argentina

La valutazione dei nerazzurri partiva da 70 milioni ma, secondo Tuttosport, i recenti exploit del “Toro” ed i suoi numeri (anche quest’anno raggiunti i 20 gol stagionali) potrebbero far lievitare il prezzo oltre gli 80 milioni di euro. I tifosi dell’Inter, dunque, dopo la partenza di Romelu Lukaku nell’ultima sessione estiva di calciomercato, temono il sacrificio di un’altra stella della squadra.

Liverpool Inter, malore tifoso in curva/ Partita sospesa per 5 minuti in Champions

Lautaro piace all’Atletico Madrid, non solo gli spagnoli sul numero 10 nerazzurro

Simeone non sarà l’unico a provare l’assalto a Lautaro Martinez, infatti, come riportato da Tuttosport, anche il Tottenham segue da vicino l’attaccante della nazionale albiceleste. A Londra il “Toro” ritroverebbe con ogni probabilità il suo vecchio allenatore Antonio Conte, capace di esaltare al massimo le sue caratteristiche.

L’argentino, con Conte in panchina, ha registrato numeri notevoli, considerando il ruolo da partner d’attacco di Lukaku: 40 gol e 20 assist in poco più di 95 presenze in tutte le competizioni. L’ex allenatore di Juventus ed Inter sarebbe lieto di riabbracciare Lautaro per provare a tornare a vincere insieme.

Inter, violazione del FairPlay finanziario/ La Uefa apre un procedimento contro club

© RIPRODUZIONE RISERVATA