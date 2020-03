Lautaro via dall’Inter?/ Calciomercato, Barcellona in pole: Vidal la possibile chiave

Lautaro Martinez andrà davvero via dall’Inter? Dalla Spagna rimbalza una voce secondo cui il Barcellona avrebbe superato il Real Madrid nella corsa all’attaccante argentino. Non una novità, visto che i blaugrana già da tempo sono tra i principali estimatori del ragazzo; in più va sottolineato che l’indiscrezione arriva da Sport, che è un quotidiano . Il che non significa necessario che quanto scritto non sia vero, ma che bisogna comunque “pesare” quel titolo che, in apertura, recita testualmente “Lautaro bloccato”. Si legge appunto che il Barcellona sarebbe in pole position per il Toro, forte del gradimento che il calciatore avrebbe espresso circa la possibile destinazione; dal lato della società, Sport rivela che il presidente Josep Maria Bartomeu ha fatto i nomi di Lautaro Martinez e Neymar per dare una scossa all’attacco, che lo scorso inverno lo staff tecnico ha approvato questo piano e che il Barcellona si aspetta comunque un possibile rilancio da parte del Psg, pur essendo fiducioso (come era già capitato per Frenkie De Jong) che alla fine l’attaccante argentino scelga i catalani perché, pur tentato dal Real Madrid, preferirebbe giocare al fianco di Leo Messi. Al momento invece non sarebbero un’opzione Manchester City e Chelsea, così come tutta la Premier League.

LAUTARO MARTINEZ VIA DALL’INTER? CALCIOMERCATO, C’E’ IL BARCELLONA

Lautaro Martinez dunque potrebbe lasciare l’Inter: il Barcellona è in pressione, anche se sa bene che le pretese della società nerazzurra non caleranno. Attualmente l’argentino ha una clausola rescissoria di 111 milioni: sarebbe valida entro il 15 luglio, ma in realtà potrebbe essere prolungata per tutta l’estate. I blaugrana non avrebbero intenzione di spendere l’intera cifra, per questo ragionano sulle contropartite da inserire nell’affare: il primo nome è chiaramente quello di Arturo Vidal, come noto un pallino di Antonio Conte (che per tre stagioni lo ha allenato alla Juventus, rendendolo uno dei migliori centrocampisti al mondo) che già in passato aveva paventato di lasciare e che all’Inter era già stato vicino (ma ultimamente Quique Setién gli sta dando parecchio spazio, dunque le cose potrebbero cambiare), il secondo, facendo un ragionamento, potrebbe essere quello di Ivan Rakitic che, lui pure, non per la prima volta viene dato in uscita dal Barcellona. A meno che Conte non chieda altri profili, ma è difficile immaginare quali: in questo momento il tecnico salentino è ben consapevole del fatto di dover rafforzare il suo centrocampo, il reparto nel quale può davvero fare la differenza e che ha bisogno di giocatori pronti all’uso. Questo potrebbe passare attraverso il sacrificio di Lautaro: staremo a vedere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA