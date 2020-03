Lautaro via dall’Inter?/ Calciomercato, l’agente: “Piace alle big ma lui pensa a…”

Nome bollente per la prossima sessione di calciomercato in casa nerazzurra è certo quello di Lautaro Martinez, che pare prossimo a salutare l’Inter per volare in Spagna. Anzi stando alle ultime indiscrezioni il bomber argentino, conteso tra Barcellona e Real Madrid alla fine avrebbe già scelto il club blaugrana e le trattative sarebbero pure in fase avanzata, con la società della Catalogna già alla ricerca di un accordo di massima con la controparte nerazzurra. Oggi però a frenare gli entusiasmi è pure lo stesso agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque che a Radio De Plata, pur confermando l’interesse delle big d’Europa per il suo assistito, pure rassicura i tifosi che per il momento il Toro ha la testa solo per l’Inter: “Essere uno dei più ambiti sul mercato è un sogno, ma per lui non sta succedendo niente di particolare. L’unica cosa che vuole è giocare e fare gol”.

LAUTARO VIA DALL’INTER? PARLA L’AGENTE DEL TORO

Ma non solo, l’agente dell’argentino spiega bene che nonostante le tante voci di calciomercato, Lautaro Martinez non ha intenzione di lasciare l’Inter a breve: anzi al giocatore tali indiscrezioni di mercato importano ben poco al momento. Per la precisione lo stesso Beto Yaque ha affermato: “Si dice lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma per lui non fa alcun effetto, altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, è concentrato sul presente e sul suo lavoro. Abbiamo parlato con molte persone, ma nulla di più”. Dunque per il momento nulla di ufficiale se non un blando interesse verso un giocatore che sta facendo vedere grandi cose con la maglia dell’Inter: “Al momento quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club, non c’è nulla di formale o di serio. La sua crescita ha fatto sì che le big del mondo lo osservino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita”. Da qui alla finestra di calciomercato estiva però molto potrebbe già accadere: staremo a vedere.



