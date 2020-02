Lautaro via dall’Inter?/ Calciomercato: se sarà addio, il Toro punta al Barcellona

Alla vigilia del Derby di Milano, sono forti le voci per cui Lautaro Martinez potrebbe andare via dall’Inter nella prossima finestra estiva di calciomercato: il bomber argentino, che salterà la sfida di domenica per squalifica, è dunque anche oggi un tema sempre caldo in casa milanese, quando si parla di mercato. Certo i tifosi nerazzurri non devono eccessivamente spaventarsi: il bomber non ha fatto le valigie e certo la dirigenza dell’Inter (che ha già posto sulla sua testa una clausola da 111 milioni di euro) farà di tutto per trattenere il Toro questa estate. Pure però l’attaccante, autore di una prima parte di stagione eccezionale, rimane uno dei nomi più cercati per il calciomercato e certo non mancheranno offerte non appena la finestra estiva si aprirà tra qualche mese. Anzi già diversi club sarebbero lavorando per strappare all’Inter Lautaro Martinez e farlo approdare in Premier League come anche nella Liga Spagnola.

MARTINEZ VIA DALL’INTER? NON APPRODERÀ’ IN PREMIER

Dunque pare che il bomber argentino sia finito nel mirino dei principali club europei e non è dunque irreale pensare che a fine estate Lautaro possa andare via dall’Inter, anche se chiaramente la dirigenza nerazzurra farà di tutto per trattenerlo a Milano. Parlando però di ipotetiche destinazioni, ecco che l’ultima indiscrezione bollente ci arriva oggi dal Daily Star: secondo il tabloid inglese il Toro non avrebbe alcuna intenzione di approdare in Premier league, volendo solo il Barcellona nel suo futuro. L’amore poi pare corrisposto: non è certo da poco che pure la dirigenza blaugrana abbia messo gli occhi sull’argentino dell’Inter, che vede in lui il prossimo Luis Suarez. Pare dunque che non ci sarà Inghilterra nel futuro di Lautaro Martinez, con grave scorso di Manchester City e Manchester United, che lo avevano mesos nel mirino. In ogni caso pure l’affare con Inter e giocatore sarebbe stato molto complicato per i due club inglesi, che non possono permettersi di pagare la clausola folle nerazzurra. Pure però si può pensare in casa dei Red Devils all’eventuale inserimento nella trattativa di Pogba per per smuovere dalle proprie posizioni la dirigenza nerazzurra. Vedremo che accadrà questa estate!.

