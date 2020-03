Lautaro via dall’Inter?/ Calciomercato, trattativa avanzata col Barcellona

Si ferma il calcio, ma non si arresta il lavoro negli uffici delle società, specie in quella nerazzurra, al lavoro per la prossima finestra di calciomercato: stando alle ultime voci infatti è sempre più concreto l’addio di Lautaro Martinez all’Inter per la finestra di giugno. Secondo infatti le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter raccolte dal quotidiano Tuttosport, pare infatti che il destino dell’argentino sia già segnato: è infatti in fase avanzata la trattativa tra giocatore, Inter e Barcellona, portata avanti da un intermediario esterno e già sarebbero stati posti sul tavolo numeri più che importanti per il bomber albiceleste. Pare infatti che il Barcellona non voglia pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro ma vorrebbe trattate con l’Inter ai prezzi di mercato: al momento la valutazione di Lautaro Martinez si aggirerebbe sui 150 milioni di euro, che però non verrebbero incassati interamente cash. Il club blaugrana infatti vorrebbe inserire nell’accordo una contropartita tecnica, come Todibo, Alena e Semedo.

LAUTARO VIA DALL’INTER? MAROTTA CERCA SOSTITUTI

A tanto pare dunque Lautaro Martinez lascerà si l’Inter a breve per vestire la maglia del Barcellona: alla dirigenza nerazzurra dunque non resta che chiudere la complicata trattativa per la finestra di giugno e mettersi già alla ricerca di un valido sostituto per l’argentino. Certo trovare un bomber del valore di El Toro non sarà facile: in stagione finora Lautaro ha messo a tabella solo per la Serie A 1672 minuti di gioco in 22 presenze, con 3 assist vincenti e 11 gol. Sempre stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Tuttosport, pure pare che Marotta abbia già individuato dei profili interessanti, come Timo Werner del Lipsia (fresco di qualificazione ai quarti di Champions league), Anthony Martial e Pierre Emerick Aubameyang.

