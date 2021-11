L’auto dei Ghostbusters è stata rubata in Italia/ Furto o strategia di marketing? Il web si divide

La mitica Ecto-1 dei Ghostbusters è scomparsa. La storica auto bianca era stata portata in Italia per un giro promozionale in vista dell’uscita del film “Ghostbusters: Legacy” ed era poi stata esposta al “Lucca comics”. Proprio dopo questa manifestazione, dell’auto non si hanno più avuto notizie. E’ stata la Sony Pictures Italia, con un post su Instagram, a denunciare la cosa chiedendo a chiunque l’avesse vista di segnalare la cosa: “È con grande dispiacere che comunichiamo la scomparsa della nostra amata Ecto-1. Dopo aver allietato il pubblico con le sue apparizioni in diverse città italiane, l’iconica auto dei Ghostbusters è stata rubata al termine della manifestazione Lucca Comics & Games e non potrà più proseguire il suo tour promozionale. Per chi l’avesse vista, vi preghiamo di inviarci un messaggio privato o postare nei commenti la foto dell’avvistamento”.

Alcuni hanno anche ipotizzato che la sparizione dell’auto potesse essere una strategia pubblicitaria. Un’ipotesi smentita però dal fatto che la Sony ha comunque annunciato che il previsto tour promozionale in varie città a causa del furto non potrà proseguire. Curioso però il fatto la Sony avesse chiesto di postare foto di eventuali avvistamenti.

Il web si divide sulla sparizione dell’auto dei Ghostbusters

Sui social, i fan di “Ghostbusters” si sono divisi in merito alla sparizione dell’auto. “Che figura noi italiani”, “Non ci credo”, “Ci facciamo sempre riconoscere” e “Quando esce il secondo trailer di Spiderman No Way Home?” si legge tra i commenti sotto al comunicato social che denuncia la sparizione della vettura. Ma c’è anche chi sembra diffidente: “Seriamente? Ma chi è che se ne va in giro con una Ecto-1?”. Quella della sparizione dell’auto sembra lasciar presumere che si tratti di un’abile strategia di comunicazione.

Sarebbe stato difficile rubare un’auto di questo tipo con la sicurezza presente in un evento grandioso come il Lucca Comics. Tra l’altro, la fiera del fumetto è terminata il 1 novembre. A che pro denunciare la sparizione dopo una settimana? Inoltre, analizzando il comunicato, si può notare la presenza di emoji al suo interno. E ancora, la richiesta di messaggi o commenti sembrerebbe essere verosimilmente più un ulteriore passo di un piano di comunicazione social piuttosto che una reale richiesta di aiuto. Secondo voi, si tratta davvero di un furto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA