L’auto volante X2 debutta a Dubai/ Video, 100% elettrica e autonoma: il futuro è qui

A Dubai ha debuttato la prima vera auto volante. Dopo anni di tentativi ed esperimenti più o meno riusciti, nei cieli del noto Emirato ha fatto la sua comparsa un mezzo che sembra venuto direttamente dal futuro, ma che è prua e semplice, quanto magnifica realtà. Si tratta nel dettaglio di un velivolo biposto denominato X2 flying di XPeng Aeroht, totalmente elettrico. Il suo decollo è avvenuto lunedì sera da Dubai Marina, e l’auto volante ha completato il suo volo di prova sopra la metropoli, per una durata di circa 90 minuti, segnando quella che potrebbe essere l’inizio di una nuova era per quanto riguarda i viaggi a corto raggio. L’X2 è dotato di un sistema di controllo intelligente, spiega il sito della Rai, ed è inoltre capace di volare in autonomia.

La sua velocità massima è di 130 chilometri all’ora, di conseguenza può permettere di raggiungere in brevissimi tempo i luoghi prescelti, soprattutto se si pensa a questo mezzo di trasporto in un’ottica lavoro. Brian Gu, vice presidente e presidente di XPENG, ha commentato: “L’esposizione pubblica di XPENG X2 a Dubai rappresenta una pietra miliare significativa per XPENG AEROHT e il successo internazionale delle auto volanti. Dubai è la ‘Città dell’Innovazione’, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tenere qui il primo evento di volo pubblico dell’X2 . Il volo di oggi (lunedì ndr) è un passo importante nell’esplorazione di XPENG della mobilità futura“.

AUTO VOLANTE DEBUTTA A DUBAI: COSTERA’ COME UNA ROLLS ROYCE

Il debutto dell’auto volante elettrica si è tenuto in contemporanea ad un grande evento, leggasi il GITEX Global (“Gulf Information Technology Exhibition”), l’evento annuale dedicato alle nuove tecnologie e alla trasformazione digitale che si svolge a Dubai presso lo spettacolare Dubai World Trade Centre.

Secondo l’azienda la sua Xpeng X2 potrebbe essere usata «per gli spostamenti a breve distanza in città, come le visite turistiche e il trasporto di materiale medico». In merito al prezzo, bocca cucita, ma secondo gli addetti ai lavori dovrebbe costare parecchio, quanto una Bentley o una Rolls Royce. Il suo debutto sul mercato è previsto per il 2025.

