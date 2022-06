Lavatrice a noleggio, abbonamento per il bucato/ Canone mensile e zero manutenzione

Novità importante in ambito domestico: in Italia arriva la lavatrice a noleggio. Si tratta di un business che consente di usufruire di un servizio di lavaggio del bucato di qualità senza dover acquistare un apparecchio. Il sistema prevede che si spenta un tanto per ogni lavaggio, pagando una sorta di abbonamento. Il rivoluzionario servizio è stato lanciato da Haier Washpass e partirà in Italia da settembre 2022.

Ma come funziona nel dettaglio la lavatrice a noleggio, che permetterà alle famiglie di fare il proprio bucato senza dover acquistare un costoso elettrodomestico? Si pagherà una cifra iniziale che consentirà di prendere in “comodato d’uso” la lavatrice stessa e e poi un canone mensile in base al numero di lavaggi che verranno effettuati. Uno dei grandi vantaggi è che non si dovrà fare manutenzione all’apparecchio e ripararlo in caso di rottura, ma non solamente. Le famiglie non dovranno neanche acquistare il detersivo, già incluso in cartucce simili a quelle della stampante, come rivela “Qui Finanza”.

Come funziona la lavatrice a noleggio

Il servizio di lavatrice a noleggio sarà molto utile per chi non fa molti bucati. Si tratta infatti di una specie di evoluzione delle lavatrici a gettone, che però al contrario di queste è in casa propria. Non si dovrà dunque uscire per dover lavare i propri abiti e vestiti in negozio: questo accadrà in casa propria. Il sistema garantisce inoltre un importante risparmio energetico in quanto gli apparecchi sono di ultima generazione. La lavatrice potrà essere anche comandata a distanza con lo smartphone perché sarà connessa a questa.

Chi sceglierà di affidarsi a questo servizio non avrà problemi di manutenzione e riparazione: in caso di rottura e problemi all’apparecchio sarà la stessa azienda a ripararla. Non servirà neppure acquistare detersivi e ammorbidenti, già inclusi nel pacchetto. L’azienda ha instaurato una partnership con un detersivo professionale prodotto da Nuncas, marchio italiano. Si tratta di un sapone-non sapone che spreca meno acqua ed energia. Ma quanto costa la lavatrice a noleggio? Servirà pagare una quota fissa iniziale di circa 80-100 euro seguita da un abbonamento mensile che potrebbe essere di 10 o 20 in base ai lavaggi effettuati. Inclusi nella cifra detersivo, manutenzione e riparazione e garantisce oltre ad un importante risparmio energetico pari in media al 70% rispetto ad una lavatrice tradizionale.

