Questo elettrodomestico è sicuramente uno dei più utilizzati nelle case degli italiani, che trovano nel suo utilizzo una grande comodità durante le varie attività giornaliere e domestiche. Del resto, ormai da qualche anno, lo Stato ha introdotto il Bonus elettrodomestici che permette di avere delle agevolazioni in più per gli acquisti di questi strumenti casalinghi. Il bonus va infatti a coprire il 30% del costo dell’elettrodomestico, fino ad un massimo di 100 euro per nucleo familiare. Se l’ISEE è inferiore a 25.000 euro, il contributo massimo arriva invece a 200 euro. In questa agevolazione sono inclusi tutti i grandi elettrodomestici, purché abbiano una classe energetica B o superiore e siano stati prodotti all’interno dell’Unione Europea. Al fine di ottenere il rimborso, è necessario smaltire correttamente l’elettrodomestico sostituito, rispettando così le normative sul riciclo.

A proposito di lavatrici, non tutti sanno che esse nascondono un pulsante segreto che è in grado di trasformarle – in pochissimo tempo – in un’asciugatrice, senza aver bisogno quindi di acquistare un elettrodomestico che abbia appositamente questa funzione. Questo trucco potrebbe senz’altro cambiare il modo che abbiamo di gestire il nostro bucato.

Lavatrice che diventa asciugatrice: il trucco segreto

Molti italiani hanno una scarsa possibilità di stendere i panni all’aperto, soprattutto nei periodi invernali o quando piove. Proprio questo problema porta molte persone a trovare a delle soluzioni alternative, anche perché spesso i tempi di asciugatura dei propri panni diventano molto lunghi. Non tutti hanno a disposizione un’asciugatrice, ma di certo possono sfruttare un metodo – segretissimo – che permette di averla in poche mosse, utilizzando un semplice pulsante sulla propria lavatrice.

Molte lavatrici moderne hanno infatti in sé delle funzioni avanzate per la centrifuga, che sono appunto state create per rimuovere l’acqua in eccesso dai vestiti. Bisogna quindi seguire qualche indicazione per poter sfruttare questo processo. Una volta che viene terminato il ciclo di lavaggio, si può aprire il cestello della lavatrice e a quel punto aggiungere un asciugamano asciutto e pulito, preferibilmente di grandi dimensioni, inserendolo così tra i vestiti bagnati. Dopodiché, si deve avviare la centrifuga alla massima velocità e, in questo modo, l’asciugamano andrà ad assorbire gran parte dell’umidità restante e a ridurre il tempo di asciugatura.

Grazie a questa tecnica molto semplice, i vestiti usciranno dalla lavatrice molto più asciutti rispetto a una centrifuga normale. Nella maggior parte dei casi, saranno infatti pronti per essere stirati, senza dover affrontare il problema dell’umidità.

Asciugare i capi in lavatrice: quali sono i vantaggi

Utilizzare questo metodo ha una serie di vantaggi, ed è per questo che molte persone non vedono l’ora di sfruttarlo. Il primo fra tutti è il risparmio economico, dato che non è necessario acquistare un’asciugatrice e nemmeno affrontare le spese energetiche aggiuntive. Il metodo dell’asciugamano è inoltre ecologico, anche perché utilizza meno energia. I propri capi vengono inoltre protetti: l’asciugatrice può infatti usurare con il tempo i tessuti e rovinare quindi i vestiti. Gli abiti subiscono quindi meno stress e restano in buone condizioni più a lungo.

Per coloro che abitano in case piccole o con spazi limitati, può essere inoltre fondamentale risparmiare quanto più spazio possibile. Non dover quindi trovare un posto per un secondo elettrodomestico è infatti un vantaggio grandissimo.