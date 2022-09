LAVAZZA ARENA/ Una partita nel Metaverso per sensibilizzare sulla deforestazione

Il nuovo mondo virtuale su cui tanto sta puntando il fondatore dei Facebook – oggi Meta – Mark Zuckerberg, conquista anche l’industria alimentare. Lavazza ufficializza l’ingresso nel Metaverso e lo fa lanciando un videogioco di calcio che intende sensibilizzare i giovanissimi su uno dei temi di grande attualità in campo ambientale, la deforestazione. Lavazza Arena, questo il nome del gioco, è infatti pensato per permettere alla community di divertirsi e, al tempo stesso, di comprendere l’entità di un fenomeno che porta la Foresta Amazzonica a perdere ogni giorno più di un milione di alberi, l’equivalente di una superficie di un campo da calcio ogni 20 secondi.

"Il vino è dannoso come le sigarette": allarme OMS/ "Riduciamo il consumo del 10%"

L’azienda spiega che si tratta di un mondo virtuale diverso dai consueti campi da calcio. Una volta entrati basta destreggiarsi nelle varie aree: più partite di calcio vengono giocate, più la mappa di gioco torna ricca di verde, natura e alberi. I giocatori possono competere sul campo principale o semplicemente divertirsi nella Practice Area, dove varie esercitazioni metteranno alla prova le loro abilità. In alternativa, possono soffermarsi nel Lavazza Cafè o nella Learning Area per informarsi sul tema della deforestazione. Ma non è tutto. Sono infatti disponibili anche personalizzazioni per il proprio avatar con skin e power-up dedicati al tema dell’Amazzonia.

Frutta e verdura fresca, prezzi cari modificano dieta/ Crollo dei consumi pari a 11%

Padrini del debutto sono stati i calciatori Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini che lo scorso 5 settembre, Giornata Mondiale d’Azione per l’Amazzonia, hanno partecipato come ospiti speciali ai match ospitati nell’Arena. Ma nel lancio sono stati coinvolti anche i creator Marcy7, ilGattoSulTubo, Queen_Giorgia, OwengeJuiceTV che, durante una diretta streaming su Twitch, hanno esplorato la Lavazza Arena e organizzato un vero e proprio torneo con la propria community. E ancora, durante la prima settimana di attività, Slends e Rupthy hanno condiviso su TikTok la loro esperienza all’interno di questo nuovo mondo.

Italia prima nella top 5 produttori di vini/ Ma la Francia ha il miglior fatturato

Con questa operazione – che prende spunto da un progetto della Fondazione Lavazza realizzato in collaborazione con Cesvi a sostegno delle comunità indigene nella riforestazione della Amazzonia peruviana, nella provincia di Tambopata nel Rio de Madre de Dios -, Lavazza si spinge a sperimentare nuovi linguaggi, nuovi stili e canali di comunicazione che puntano diritto a intercettare i giovani della Generazione Z, creando con loro un legame emotivo e valoriale, e al tempo stesso stimolandoli alla riflessione. La platea che l’azienda potrebbe raggiungere presenta del resto numeri molto importanti: il gioco è infatti è disponibile su Roblox, piattaforma online che ha recentemente raggiunto i 50 milioni di utenti giornalieri.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA