Lavinia Abate ha una fidanzato? Chi è l'ex miss Italia 2022, l'esperienza in passerella e la fortunata avventura a Ciao Darwin 9 dopo che...

Chi è Lavinia Abate, ex miss Italia e reginetta teen a Ciao Darwin

Dalle passerelle alla tv, con tanta ambizione e tanta voglia di divertirsi. Lavinia Abate, vincitrice di Miss Italia 2022, è una delle protagoniste della replica di Ciao Darwin 9, in onda questa sera sabato 16 agosto su Canale 5. La giovane fotomodella gareggia per la squadra Teen, nella sfida alle Milf di Elenoire Casalegno. Un’esperienza divertente per Lavinia Abate, che recentemente abbiamo già visto al Mercante in Fiera al fianco di Pino Insegno.

L’exploit nel mondo dello spettacolo è arrivata grazie a Miss Italia, come dicevamo, con l’incoronazione che ha aperto nuove prospettive e sbocchi professionali. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato il suo percorso, ripercorrendo le emozioni che l’hanno portato alla vittoria in passerella. “Ho sperimentato l’indigenza perché il concorso ti permette questo: di credere in quello che per te è importante”, le parole della bella Lavinia.

Lavinia Abate ha un fidanzato? Dopo Miss Italia, il successo in tv: “Ho dimostrato una cosa…”

Per l’Abate quella di Miss Italia 2022 è stata un’esperienza indimenticabile, che porterà sempre nel cuore. Con la vittoria della competizione ha infatti portato a casa un cospicuo premio in denaro, che in parte ha utilizzato per aiutare la sua famiglia. “Ne sono orgogliosa ma un’altra parte la conservo, perché ancora non so bene come investirla”, spiega la ragazza.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, tutto tace. Non è chiaro se ci sia una fidanzato nella sua vita o meno, di certo Lavinia Abate è concentratissima sulla sua carriera. Una delle ultime esperienze, quella con Il Mercante in fiera, dove indossava i panni di Gatta nera, le ha dato tanto. “Sono felice perché ho dimostrato che posso fare anche televisione”, ha detto l’ex miss in merito all’esperienza con Pino Insegno.

