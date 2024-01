Lavinia Abate: chi è, vita privata/ Da Miss Italia al ruolo della Gatta Nera:”sempre stata una sognatrice”

Lavinia Abate da Miss Italia a Ciao Darwin su Canale 5

Lavinia Abate da Miss Italia a Ciao Darwin! La bellissima vincitrice del concorso di bellezza più amato d’Italia è pronta a rappresentare la squadra dei teen durante la sfida del popolare show antropologico del piccolo schermo! La reginetta di bellezza è stata scelta per rappresentare la categoria teen in una sfida che si preannuncia davvero avvincente. Ma chi è Lavina Abate? Classe 2004, Lavinia è nata il 24 marzo a Roma e all’età di 19 anni ha trionfato nell’ultima edizione del concorso di bellezza di Miss Italia. Non solo, poco dopo è stata scelta per diventare la gatta nera della nuova stagione de Il Mercante in Fiera, il game show condotto da Pino Insegno.

Subito dopo la vittoria del concorso di Miss Italia, Lavinia ha scritto sui social: “sono sempre stata una sognatrice, ma fino all’ultimo istante non credevo fosse possibile”. Dopo la vittoria a Miss Italia l’annuncio della presenza nel game show della Rai: “è arrivato il momento: Lavinia Abate, Miss Italia 2022, dopo un’estate piena di emozioni in giro per l’Italia, comincia un nuovo percorso con il suo debutto televisivo ufficiale. Ill ruolo che ricoprirà la nostra Lavinia, la Gatta Nera: un personaggio iconico che segna le sorti dei giocatori e che siamo certi lei renderà inedito e speciale con le sue doti. Orgogliosi di te, Lavinia, buon lavoro per questa importante opportunità che ti auguriamo sia solo la prima di tante in futuro”.

Lavinia Abate, vita privata e fidanzato

La bellissima Lavinia Abate, vincitrice dell’ultimo concorso di bellezza di Miss Italia, non è fidanzata. Nessun uomo o fidanzato nella vita della reginetta di bellezza che si dichiara single anche se un anno fa era legata ad un ragazzo. A raccontarlo è stata proprio la bella Lavinia che alla stampa ha confessato: “siamo rimasti amici, adesso sono concentrata su me stessa”. Non solo, dalle pagine del Corriere della Sera, la Miss Italia in carica ha rivelato anche alcuni dettagli sull’uomo ideale: “ho sempre avuto il complesso dell’altezza, l’uomo ideale dovrebbe quanto meno essere più alto di me”.

Non solo, Lavinia ha anche aggiunto di essere molto critica con se stessa visto che in passato ha portato per circa quattro anni un busto per via di alcuni problemi di postura.











