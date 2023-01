Lavinia Abate, Miss Italia 2022/ “Non seguo gli influencer, i social sono invasivi”

Lavinia Abate, Miss Italia 2022, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Unomattina in Famiglia”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli e andata in onda domenica 8 gennaio 2023. La giovane, reginetta di bellezza, ha parlato in particolare del mondo della moda, da cui lei non ha mai tolto lo sguardo: “A me la moda è sempre piaciuta, la trovo una vera forma d’arte e di espressione – ha esordito –. Mi soffermo molto di più sulle passerelle. Non ho ancora sfilato, però mi piace come ambito. Nella vita di tutti i giorni mi vesto con semplicità, jeans e magliette, perché rispecchia la mia personalità”.

Alla domanda relativa al ruolo di stilisti e star system nella moda, Lavinia Abate ha risposto così: “Gli stilisti progettano gli abiti, conferiscono creatività ai vestiti. Lo star system, però, ha il merito di esibirli, di dare loro visibilità. Ritengo che uno abbia bisogno dell’altro e, alla fine, siano come dei vasi comunicanti”.

LAVINIA ABATE, MISS ITALIA 2022: “NON SEGUO GLI INFLUENCER, NÉ HO MAI PENSATO DI DIVENTARLO”

Nel prosieguo di “Unomattina in Famiglia” su Rai Uno, Lavinia Abate, detentrice della corona e della fascia di Miss Italia, si è quindi concentrata sul suo rapporto con i social network: “Io non seguo influencer in particolare, né ho mai pensato di diventarlo. Tuttavia, in virtù del fatto che i social sono diventati importanti e invasivi nella vita di tutti i giorni, basta un attimo perché un abito vada in tendenza”.

Dopo la popolarità conquistata grazie alla vittoria di Miss Italia 2022, a Lavinia Abate, proprio sui social, è capitato molto spesso che qualcuno le chiedesse dove avesse preso determinati capi di abbigliamento. Non solo: i suoi consigli sono richiestissimi anche dalle sue compagne di classe! “Sono all’ultimo anno di liceo scientifico e spesso capita che le mie amiche avviino una videochiamata con me per scegliere l’outfit da indossare il giorno successivo”, ha concluso la studentessa.

