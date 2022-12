Lavinia Abate, pioggia di critiche per Miss Italia 2022/ “Troppo magra, nulla di…”

Lavinia Abate è Miss Italia 2022

Lavinia Abate è Miss Italia 2022. A soli 18 anni, Lavinia ha conquistato la corona di più bella d’Italia sbaragliando la concorrenza delle altre venti finaliste. Capelli lunghi, fisico longilineo e un viso pulito, Lavinia non ha conquistato totalmente i consensi del pubblico. Sotto i post della pagina Instagram di Miss Italia, sono tanti i commenti degli utenti che criticano la scelta di eleggere Lavinia come “la più bella d’Italia”.

SIMON AND THE STARS, CHI È SIMONE MORANDI/ "Ho studiato a Londra, poi ho aperto questa pagina social e…"

A soli 18 anni, dopo aver vissuto un’infanzia difficile a causa che ha dovuto indossare per 5 anni, Lavinia, partecipando al famoso concorso di bellezza, è riuscita a prendersi la propria rivincita. «Miss Italia le dà possibilità di dimostrare a sé stessa che la sua schiena non influisce sul suo aspetto estetico e di acquisire più sicurezza», si legge sul suo profilo Instagram. Il popolo del web, però, non è totalmente d’accordo con tale elezione.

Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi infrangono il regolamento?/ Una domanda...

Le critiche a Lavinia Abate

C’è chi la considera troppo magra e chi, invece, non la considera la più bella tra le ventuno finaliste di Miss Italia 2022. «Niente di speciale», ha scritto qualcuno. «Mi aspettavo di meglio», ha aggiunto qualcun altro. E ancora: «Questi sarebbero i canoni di bellezza attuali? Io vedo solo una ragazza magrissima e a dirla tutto nemmeno così bella», ha scritto un utente che ha concluso così la propria critica: «Si rendono conto dei danni che fanno alla società promuovendo canoni di bellezza simili?».

Commenti duri nei confronti di Lavinia che si affaccia al mondo dello spettacolo con tanti sogni da realizzare. Accanto alle critiche, comunque, non mancano anche i complimenti: “Vittoria meritata”, “Molto bella”.

DRUPI, PERCHÈ SI CHIAMA COSÌ?/ "Amo la musica ma non il successo, mi toglie spazi"













© RIPRODUZIONE RISERVATA