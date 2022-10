Lavinia Albrizio, chi è la fidanzata di Thomas Raggi/ La prima uscita a Sanremo e…

Chi è Lavinia Albrizio, la fidanzata di Thomas Raggi dei Maneskin

Lavinia Albrizio è la fidanzata di Thomas Raggi, uno dei componenti dei Maneskin. Mora, occhi celesti, la bella Lavinia Albrizio è una ragazza di Bologna classe 1999. Il prossimo 30 marzo compie 23 anni, due in più del chitarrista romano, al quale sarebbe legata da almeno un anno. Discreta e riservata, fino ad ora Lavinia ha preferito evitare di uscire allo scoperto e, com’è consueto per i Maneskin, Thomas ha tenuto la sua dolce metà lontana dagli occhi indiscreti del gossip. La loro storia sarebbe però ormai abbastanza solida da voler condividere insieme l’esperienza sanremese e tra una cena e l’altra è stato difficile non farsi pizzicare dai fotografi.

Thomas Raggi ha deciso di uscire allo scoperto con la fidanzata lo scorso febbraio mentre si trovava a Sanremo in occasione del Festival. I Maneskin sono stati infatti superospiti di una serata e in quell’occasione Lavinia ha deciso di raggiungere il fidanzato. La ragazza abita a Roma, ed è proprio nella Capitale che avrebbe conosciuto il suo fidanzato: il chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi. Thomas Raggi e Lavinia Albrizio sono innamorati persi. Dopo circa un anno d’amore, la coppia ha deciso di rompere il silenzio confermando la loro relazione. Come? Presentandosi in pubblico in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo 2022. Il chitarrista dei Maneskin, infatti, è stato paparazzato in compagna della bella mora bolognese in un ristorante di Sanremo. I due erano intenti a cenare insieme e sembravano davvero complici e in grande sintonia. Questa complicità ha fatto immediatamente pensare che tra i due ci potesse essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Thomas Raggi esce allo scoperto con Lavinia Albrizio: prima uscita pubblica a Sanremo

La storia tra Lavinia Albrizio e Thomas Raggi sarebbe iniziata circa un anno fa con il chitarrista dei Maneskin che ha cercato sempre di tenera lontana dal clamore mediatico e dai riflettori. Una scelta condivisa anche dalla stessa Lavinia, una ragazza discreta e riservata poco interessata al mondo del gossip. Come riportano alcuni scatti apparsi su Whoopsee e condivisi poi su Instagram, Thomas Raggi è stato immortalato a Sanremo mentre si trovava a cena con la fidanzata Lavinia.

Il chitarrista del gruppo che ha conquistato l’Italia e il mondo è stato fermato dai fan dopo la sua cena con la compagna Lavinia Albrizio, in uno dei rari momenti dove i due si sono mostrati in pubblico, agli occhi dei fan e dei fotografi. La ragazza, mora e dagli occhi celesti, è nata nel 1999 e parrebbe essere legata al musicista romano da almeno un anno.

