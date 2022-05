Lavinia Albrizio, fidanzata Thomas Raggi dei Maneskin/ La prima uscita pubblica a Sanremo 2022

Thomas Raggi dei Maneskin paparazzato con la ragazza Lavinia Albrizio

Lavinia Albrizio è la fidanzata di Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin che l’ha presentata “ufficialmente” a Sanremo 2022. In occasione della partecipazione in qualità di super ospiti al Festival di Sanremo 2022, la band romana è arrivata in compagnia delle rispettive partner. Se sulla vita privata di Damiano David si conosceva già tutto, il frontman è legato a Giorgia Soleri, tutto taceva sugli altri componenti e in particolare sul chitarrista Thomas. Per questo motivo i fan sono rimasti sorpresi di vederlo in compagnia di una misteriosa ragazza di nome Lavinia. I due sono stati paparazzati insieme a cena in un ristorante di Sanremo poco prima delle prove generali.

Ma chi è Lavinia Albrizio? Classe 1999 Lavinia è una bellissima ragazza di Bologna di 23 anni. La storia tra i due sarebbe iniziata circa un anno fa con il chitarrista dei Maneskin che ha cercato sempre di tenera lontana dal clamore mediatico e dai riflettori. Una scelta condivisa anche dalla stessa Lavinia, una ragazza discreta e riservata poco interessata al mondo del gossip.

Chi è Lavinia Albrizio, la fidanzata di Thomas Raggi

Thomas Raggi dei Maneskin e Lavinia Albrizio sono usciti allo scoperto. Dopo un anno d’amore, i due hanno deciso di farsi vedere in pubblico per la prima volta insieme durante il Festival di Sanremo 2022. Il chitarrista dei Maneskin è stato pizzicato in compagna della bella mora bolognese in un ristorante di Sanremo intenti a scambiarsi sguardi di intesa. Una complicità che non è passata affatto inosservata ai fan e ai curiosi a conferma che tra i due c’è qualcosa di più di una semplice amicizia.

Che dire i Maneskin oltre al grande successo mondiale, si godono anche un momento felice nel privato visto che tutti i componenti della band sono felicemente fidanzati.

