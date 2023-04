Lavinia e Alessio, convivenza dopo Uomini e Donne?/ Presentazioni in famiglia e non solo: “Dopo la scelta…”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, presentazioni in famiglia dopo la scelta a Uomini e Donne

Procede a gonfie vele la storia d’amore appena iniziata tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Pochi giorni dopo la scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne, la coppia si è raccontata alle pagine del magazine dedicato al programma, rivelando cosa sta accadendo tra loro fuori dal programma che li ha fatti innamorare.

Un passo importante per la novella coppia c’è già stato, perché Lavinia ha presentato Alessio ai suoi genitori. “Anche se ero tanto agitata all’idea (molto più di Alessio!) è andato tutto benissimo: – ha raccontato l’ex tronista, spiegando che – anche papà ha approvato la mia scelta. Tra di loro c’è stato subito un gran feeling e hanno chiacchierato molto.” Altrettanto felice di queste presentazioni in famiglia è stato Alessio, che ha spiegato di essere stato accolto con grande gioia non solo dalla mamma di Lavinia, che aveva già conosciuto, ma anche da sua sorella e dal suo papà: “È andato tutto benissimo!”

Lavinia e Alessio, convivenza dopo Uomini e Donne? La risposta della coppia

Lavinia e Alessio, dopo Uomini e Donne, stanno anche pensando a come gestire la lontananza. Lei vive a Roma, lui a Caserta, una distanza non enorme ma comunque da gestire. Che i due stiano già pensando alla convivenza? “Per ora non abbiamo ben capito come organizzarci, ma di certo faremo spesso avanti e indietro a turno e poi capiremo come essere più ‘concreti’”, è stata la risposta di Lavinia. Alessio, infine, ha rivelato: “faremo la spola tra Roma e Caserta… è tutto da costruire!”

