Lavinia e Alessio, crisi dopo Uomini e Donne?/ Chiarimento in studio e retroscena sul viaggio di lui a Ibiza

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono davvero in crisi? La coppia chiarisce tutto a Uomini e Donne

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono l’unica coppia della scorsa stagione di Uomini e Donne rimasta insieme. Eppure, durante l’estate, si è parlato di un momento di crisi, voce che ha alimentato le preoccupazioni del pubblico. D’altronde Alessio, in alcune interviste rilasciate, ha escluso la possibilità di un’immediata convivenza con Lavinia, trovando tale passo ancora precoce. Ciò ha contribuito ad alimentare le voci di una presunta frattura nella coppia. Ma le cose stanno davvero così?

Il chiarimento definitivo e atteso dai fan di Lavinia e Alessio è arrivato nel corso della seconda registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Entrambi ospiti di Maria De Filippi, hanno raccontato al pubblico come procede la loro storia, mettendo fine alle voci di crisi.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: cos’è accaduto durante il viaggio di lui a Ibiza

Stando alle anticipazioni trapelate dal portale IsaeChia, tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro procede tutto a gonfie vele. La coppia ha smentito le voci delle scorse settimane ammettendo anzi di non aver avuto neanche una discussione. Ma non è tutto: l’ex tronista ha rivelato che Alessio è partito da solo per Ibiza ma questo non ha creato alcun tipo di dissapore. Lavinia ha anzi ammesso che non c’è stata alcuna discussione tra loro per questo o altri motivi. Tutto dunque procede per il meglio per la coppia nata a Uomini e Donne. Ricordiamo che, proprio in merito alla convivenza, di recente Alessio ha dichiarato che è sì nei loro piani ma solo quando Lavinia si sarà laureata ed entrambi saranno pronti al 100%.

