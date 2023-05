Uomini e Donne, Lavinia e Alessio come va?/ A Un mese dopo la scelta…

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, ad un mese dal giorno della scelta di Uomini e Donne, stanno vivendo una relazione sentimentale che sta andando a gonfie vele. La coppia, nata nel dating show dei sentimenti di Canale 5, ha fatto compagnia ai telespettatori per circa sette mesi.

La giornata romantica di Lavinia e Alessio per il loro primo mese insieme

Il trono di Lavinia Mauro era cominciato a settembre 2022 tra alti e bassi. La ragazza infatti ha raccontato che soffre d’ansia e, per tale motivazione porta sempre con sé un ventaglio. Tra i suoi corteggiatori, subito sono spiccati Alessio Corvino e Alessio Campoli. Alla fine, dopo un trono durato sette mesi, Lavinia ha scelto il ‘biondo/rosso’, come era soprannominato da Maria De Filippi per distinguere i due ragazzi che portano lo stesso nome.

Dopo un mese la loro storia procede a gonfie vele. Le telecamere di Uomini e Donne hanno deciso di riprendere i due ragazzi mentre festeggiano il loro anniversario sul lago. Il video, della durata di circa 10 minuti, è stato pubblicato sul sito di Witty ed ha mostrato i due fidanzati mano nella mano, tra selfie e baci. Alessio ha fatto una sorpresa a Lavinia e a bordo di un’auto d’epoca l’ha portata in una cantina per degustare vino, anche se la ragazza ha spiegato che da qualche anno non beve. Poi i due si sono spostati in bici ed hanno raggiunto un ristorante molto romantico, adatto per l’occasione. A fine giornata, la produzione ha deciso di fare un regalo ai due ragazzi: un ventaglio speciale con sopra una foto del loro primo bacio post scelta. Lo scatto li ritrae al momento del sì con i petali rossi.

Lavinia Mauro: “Ho scoperto un Alessio che in sette mesi non so dove fosse stato”

Lavinia e Alessio di Uomini e Donne hanno festeggiato il loro primo mese insieme dopo la scelta effettuata dalla tronista nel programma condotto da Maria De Filippi. I due fidanzati, che erano stati ospiti anche a Verissimo, si confessano e raccontano di questo primo mese trascorso insieme. Attraverso un video si può vedere Alessio che guardando negli occhi Lavinia le dice: “Il bilancio di questo mese è più che positivo. Ho scoperto dei lati e delle cose positive di te. Ho trovato una Lavinia molto dolce che mi piace un sacco, molto premurosa nei miei confronti. Una persona che mi piace tanto e mi fa felice. Ti amo”.

La ragazza, ha avuto la possibilità, invece, di scoprire un nuovo lato del carattere di Alessio, che nel programma era stato spesso attaccato perché amante della bella vita e delle serate in discoteca. Lavinia ha affermato, a tal proposito: “Io ho scoperto un Alessio che in sette mesi non so dove fosse stato. Una persona dolce, che ha dei lati cocciuti, una persona del tutto nuova ma è una scoperta in positivo. Ho un po’ paura a dire che è l’inizio di una storia d’amore ma lo amo”.











