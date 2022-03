Lavinia, investita all’asilo e in stato vegetativo/ Offerto 1 € di risarcimento

Lavinia Montebove, bimba di 16 mesi che nel 2018 fu investita nel parcheggio dell’asilo nido di Velletri, è tornata al centro di “Storie Italiane”, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele e andato in onda nella mattinata di oggi, venerdì 25 marzo 2022. Nei giorni scorsi si è svolta la prima udienza dibattimentale del processo nel quale sono imputate la maestra e la mamma di un bambino e ai genitori della piccola Lavinia è stato offerto un risarcimento pari a un euro.

Su “La Repubblica”, nelle scorse ore, ha parlato l’avvocato Cristina Spagnolo, legale della famiglia Montebove, dicendo che l’offerta è stata rispedita al mittente, nonostante l’intervento della prescrizione rischi di far slittare il procedimento giudiziario. Il padre e la madre della bambina, Massimo Montebove e Lara Liotta, chiedono giustizia per la loro figlia, che da quattro anni è in stato vegetativo.

LAVINIA, I GENITORI: “L’EURO DI RISARCIMENTO DENUNCIA COME NON SIA STATO CAPITO IL DISVALORE DELL’ACCADUTO A NOSTRA FIGLIA”

Dinnanzi alle telecamere di “Storie Italiane”, i genitori di Lavinia Montebove hanno sottolineato con forza che “una maestra che in 3 anni e mezzo non si è fatta più sentire per chiedere come stesse Lavinia e non si è dichiarata in alcun modo responsabile di ciò che è accaduto a nostra figlia, la dice lunga… L’euro di risarcimento si inserisce in questo quadro, che denuncia che non si è capito il disvalore di quanto accaduto e che non c’è la volontà della maestra di porre rimedio all’irreparabile”.

