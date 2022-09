Lavinia Mauro, attacchi d’ansia a Uomini e Donne/ “E’ stato molto doloroso…”

Lavinia Mauro e gli attacchi d’ansia: la confessione a Uomini e Donne

Confessione inedita di Lavinia Mauro nella puntata di Uomini e Donne del 30 settembre. Dopo lo spazio dedicato prima a Riccardo Guarnieri e poi ad Alessandro Vicinanza, Maria De Filippi sposta l’attenzione sul trono classico chiamando al centro dello studio Lavinia Mauro che, però, è assente in studio. Lavinia rientra di corsa e svela di essere uscita dallo studio perchè, essendo un po’ ansiosa, sente la necessità di uscire dallo studio per calmarsi e riprendersi un po’. Maria la esorta così a sedersi al centro dello studio. “Dov’è il mio ventaglio?”, chiede Lavinia che poi si accomoda al centro dello studio per rivedere le sue esterne ammettendo di avere caldo a causa dell’ansia.

ALESSANDRO VICINANZA CHIUDE CON IDA E PUNTA ROBERTA A UOMINI E DONNE/ "Mi piace..."

“Lei soffre di attacchi d’ansia che è una cosa, a volte, non facile da gestire e il ventaglia serve perchè ogni tanto, a causa dell’ansia, le viene caldo”, svela Maria De Filippi.

Lavinia Mauro e gli attacchi d’ansia: “Periodo difficile”

Maria De Filippi, poi, prova a rassicurarla. “Capita a tanti ragazze della tua età e a tanti ragazzi”, aggiunge Maria. “Io non ne parlo mai perchè è stato molto doloroso”, afferma Lavinia con la voce rotta dall’emozione. “Immagino perchè è un po’ invalidante nella vita perchè ti blocchi e hai paura di morire, ma sono certa che ce la fai”, dice ancora la conduttrice. “Già va molto meglio, ma è stato un periodo difficile e doloroso. Qui sto riuscendo a sbloccarmi, quindi perdonami se ogni tanto sparisco”, dice ancora la tronista.

Armando Incarnato: lite con Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ "Senza pal*e". Maria

“Stai tranquilla. Stai là e scegli i ragazzi con cui uscire tra tutti quelli che sono qui per corteggiarti”, commenta un corteggiatore. “E’ la cosa meno adatta da dire ad una persona ansiosa”, commenta con il sorriso Lavinia.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Roberta Di Padua bombarda l'ex Riccardo Guarnieri/ "Mi ha invitata.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA