Lavinia Mauro, chi è la tronista di Uomini e Donne/ Ex corteggiatrice che in amore…

Il nome di Lavinia Mauro è la protagonista di diverse notizie che circolano sul web da quando, lo scorso 30 agosto, sono stati diffusi i nomi delle nuove troniste di Uomini e Donne. Accanto a Federica Aversano, infatti, a cercare l’amore, ci sarà proprio Lavinia Mauro, una studentessa di Roma, prossima alla laurea, che comincerà la sua avventura nel programma di Maria De Filippi oggi. Salvo cambiamenti improvvisi, infatti, dopo la prima puntata della nuova stagione interamente dedicata alle vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, nel corso della puntata odierna, ci sarà la presentazione delle troniste.

Dopo Federica Aversano arriverà così Lavinia Mauro che, in comune con Federica, ha un passato da corteggiatrice. Prima di essere scelta come tronista dalla redazione, infatti, in passato, ha corteggiato Nicolò Brigante.

Lavinia Mauro a caccia dell’amore a Uomini e donne

Dopo la prima esperienza come corteggiatrice di Uomini e Donne, Lavinia si è allontanata dal mondo dello spettacolo dedicandosi agli studi. Ora, però, ha anche voglia di vivere intense emozioni che, nel video di presentazione, ha ammesso di non vivere da diverso tempo. La nuova tronista ha, alle spalle, un passato doloroso in amore e con l’avventura sul trono del dating show, spera di vere una vera e propria favola d’amore.

“Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere. Piuttosto mi logoro dentro. Se mi lego a una persona, do tutto. Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta”, le parole di Lavinia che potrebbe così avere anche un colpo di fulmine.

