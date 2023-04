LAVINIA MAURO, CHI É LA TRONISTA DI UOMINI E DONNE/ Ventaglio bianco, lacrime…

Lavinia Mauro si emoziona a Uomini e Donne: tutto lo studio con i ventagli bianchi prima della scelta

La scelta di Lavinia Mauro che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Alessio Corvino ha regalato tanti momenti emozionanti al pubblico di canale 5. Subito dopo l’ingresso in studio, Lavinia, emozionata, ha abbracciato Maria De Filippi non trattenendo le lacrime e lasciandosi andare ad una dichiarazione d’affetto per la conduttrice che ha ringraziato per tutti i consigli che le ha dato.

Lavinia, poi, attraverso la lettera della mamma, ha rivissuto alcuni dei momenti più difficili della sua vita come quando ha dovuto combattere contro gli attacchi di panico e di ansia. Ansia he ha avuto anche durante il suo percorso sul trono aiutandosi con un ventaglio. Per farle sentire supporto e affetto, tutto lo studio, prima della scelta, ha cominciato a sventolare dei ventagli bianchi facendo emozionare ancora di più la tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chi è Lavinia Mauro, la tronista di Uomini e Donne

Lavinia Mauro è salita sul trono di Uomini e Donne lo scorso settembre facendosi conoscere dal pubblico in tutta la sua semplicità. Classe 1996, Lavinia vive a Roma e prima di diventare tronista è stata una corteggiatrice durante il trono di Niccolò Brigante. Studentessa di Scienze politiche e relazioni internazionali (alla laurea le mancano sei esami, ndr), Lavinia vive con i genitori a cui è estremamente legata. Il padre è un avvocato, la mamma un’imprenditrice e la sorella lavora come ingegnere. Legatissima alla mamma a cui assomiglia sia fisicamente che caratterialmente, Lavinia ha un rapporto speciale anche con il padre che riesce sempre a farla sentire una principessa.

Grata ai genitori per non averle mai fatto mancare niente così come alla sorella, Lavinia si considera una ragazza molto fortunata e definisce la mamma “la parte severa” della sua famiglia. Proprio alla mamma ha dato la possibilità, durante il suo percorso sul trono, di conoscere sia Campoli che Corvino.

Lavinia Mauro e l’amore

Lavinia Mauro sogna un grande amore come quello dei genitori e, dopo aver sofferto tanto in passato, spera di poter trovare nella persona scelta a Uomini e Donne l’amore della sua vita. “Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere. Piuttosto mi logoro dentro. Se mi lego a una persona, do tutto. Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace”, ha dichiarato nel video di presentazione.

Tenacia e pazienza che hanno dimostrato di avere sia Alessio Campoli che Alessio Corvino che le hanno lasciato tutto il tempo di cui aveva bisogno per poter arrivare con serenità alla scelta. “Sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo. Da questa esperienza mi aspetto di vivere qualcosa di bello, leggero e spensierato che mi faccia provare emozioni forti che da tempo non provo”, ha aggiunto.













