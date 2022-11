Lavinia Mauro contesa tra i due Alessio/ L’esterna provoca l’addio a Uomini e donne?

Uomini e donne, Lavinia Mauro porta in esterna Alessio Campoli: le anticipazioni TV delle registrazioni datate 22 novembre 2022

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con la registrazione del 22 novembre 2022, che vedono Lavinia Mauro contesa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino detto “il biondo”. Come riprendono le ultime anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni, al centro studio delle nuove riprese del dating show la tronista registra un’esterna a scelta, con l’ex corteggiatore storico di Angela Nasti, Alessio Campoli. Per l’occasione lui la porta a visitare un luogo importante che gli ricorda dei momenti adolescenziali. Tra i due scatta un dialogo coinvolgente e un abbraccio, quindi. E Alessio “il biondo” non rimane a guardare.

Alessio Corvino lascia Lavinia Mauro a bocca asciutta…

Perché Alessio Corvino raggiunge in camerino, Lavinia Mauro, che di tutta risposta comincia a provocare il biondo, tentando di rubargli un bacio. Alla fine la tronista si aggiudica un bacio a stampo dal pretendente al trono classico e niente di più. E, ad un certo punto, il biondo decide di allontanarsi, andando via, uscendo dal camerino.

Che succede quindi nella ricerca dell’amore avviata da Lavinia Mauro a Uomini e donne? La tronista sembra dividersi tra due fuochi e non é azzardata l’ipotesi che lei sia fortemente interessata alla conoscenza di entrambi i corteggiatori omonimi, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Chiaramente non si esclude neanche l’ipotesi di una chiusura anticipata del trono, per Lavinia Mauro. Soprattutto qualora la tronista si sbilanciasse in un bacio o in una qualsivoglia altra attenzione con uno dei pretendenti che possa provocare un’uscita di scena da parte dell’altro corteggiatore competitor. La giovane sembra volersi concedere ancora del tempo per proseguire le conoscenze dei due Alessio. E il biondo potrebbe voler preannunciare un addio a Uomini e donne: “Alessio se n’è voluto andare”, anticipa la fonte delle anticipazioni. Che il biondo Alessio sia solo uscito dal camerino, sentitosi messo all’angolo dalla provocazione della tronista? Il biondo potrebbe non accettare l’idea di contrapporsi a Campoli alla corte di Lavinia, tanto da lasciare il trono classico della tronista.

Chissà quale sorti riserverà il destino alla tronista in carica di Uomini e donne…











