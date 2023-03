Lavinia Mauro: crolla il trono di Uomini e donne?/ Alessio dice addio: la reazione

Uomini e donne, il trono classico perde Alessio Corvino e Lavinia Mauro rinuncia alla scelta? Il rischio

Lavinia Mauro potrebbe essere vicina ad un ritiro e alla chiusura anticipata del trono a Uomini e donne, dal momento che la perdita di Alessio Corvino la manda in crisi. Così come anticipato da Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Instagram di Uomini e donne classico e over, la tronista mora in carica potrebbe non raggiungere la puntata finale del trono classico all’attivo, che scricchiola alla perdita di uno dei due corteggiatori rivali di Lavinia, Alessio Campoli e Alessio Corvino. “Alessio Corvino non si è presentato in studio dopo che nella registrazione di ieri la tronista Lavinia ha ballato con Alessio il moro e Corvino è uscito dallo studio ed è andato in camerino”. Il biondo non si presenta a Uomini e donne e nonostante la manifesta volontà della tronista di un chiarimento, alla fine, Lavinia Mauro non riesce a raggiungere la pace con il biondo, palesandosi in un forte stato di crisi. Il trono ora si direbbe più che mai a rischio chiusura anticipata, con annesso annullamento della scelta: “Sempre ieri Lavinia lo ha raggiunto e si è messa a piangere dicendo che è stanca che sia sempre lei a rincorrere lui”, si anticipa del mancato chiarimento tra le parti, seguito ad una serie di segnalazioni che, in particolare, tacciano il biondo di essere stato avvistato vicino alla sua ex. E alla nuova puntata di Uomini e donne registratasi il 19 marzo 2023, così come anticipato da Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni via social, non a caso Alessio Corvino non si presenta in studio: “Oggi lui non c’era”.“Lavinia ha detto che si aspettava che il biondo non si sarebbe

presentato, conoscendo come è fatto, ma ci è rimasta molto male quando Maria De Filippi le ha detto che non c’era”, é la pronta reaction a caldo alla news del “grande assente”.

In aggiunta la tronista non intende oltremodo avere un riavvicinamento al biondo, se non ad una condizione: “Lei ha comunque detto che non andrà a cercare Corvino e che dovrà essere lui a tornare e chiederle scusa”.



Uomini e donne, Lavinia Mauro rompe il silenzio sulla scelta

Da qui, quindi, si deduce che il trono di Lavinia Mauro possa a breve chiudersi in via anticipata e anche nell’ipotesi di un annullamento della scelta, che in cuor suo la tronista potrebbe aver fatto ricadere sul biondo: “Lavinia ha precisato che prima delle segnalazioni lei era comunque in dirittura di arrivo per la scelta. A quel punto Campoli è intervenuto dicendo: e se lui non torna che facciamo? Come per dire che è rimasto solo lui. E Lavinia ha risposto: vediamo”.

Ma quali segnalazioni avrebbero bloccato la scelta della tronista?

