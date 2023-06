Lavinia Mauro e Alessio Corvino/ Dopo Uomini e Donne, la dedica per i 2 mesi insieme

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: primi due mesi insieme dopo Uomini e Donne

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono stati due indiscussi protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo aver conosciuto a fondo Alessio con cui non sono mancati gli scontri, Lavinia ha scelto di concludere il proprio percorso proprio con lui. Dal giorno della scelta nel programma di Maria De Filippi, la coppia si sta vivendo intensamente. Pur non convivendo ancora e vivendo una storia a distanza, l’ex tronista e l’ex corteggiatore riescono comunque a ritagliarsi i giusti momenti per stare insieme.

Spesso è Alessio a raggiungere Lavinia a Roma dove la coppia esce anche con un’altra coppia nata a Uomini e Donne ovvero quella formata da Federico Nicotera e Carola. Belli e innamorati, Lavinia e Alessio non stanno accelerando i tempi preferendo viversi tutte le emozioni giorno dopo giorno. I due si sono così già concessi weekend romantici e, come per magia, sono già pronti per festeggiare due mesi insieme.

La dedica di Lavinia Mauro ad Alessio Corvino

Quella con Alessio Corvino una storia che Lavinia Mauro ha cercato con tutta se stessa e che ora sta vivendo con profonda serenità. Dal giorno della scelta sono già trascorsi due mesi e per festeggiare l’importante traguardo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram due filmati che racchiudono alcuni dei momenti più belli vissuti finora con il fidanzato, dalle cene al weekend fino ai momenti di coccole.

“Due mesi di noi”, scrive Lavinia a corredo del video che ha emozionato anche i fan del dating show di canale 5 che, dopo aver visto l’inizio della storia, continuano a seguire Alessio e Lavinia sui social.

