Lavinia Mauro e Alessio Corvino/ La dedica dell’ex Uomini e Donne fa sognare i fan

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sempre più innamorati

La storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino procede a gonfie vele. Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne e aver lasciato la trasmissione per cominciare a vivere la relazione nella vita di tutti i giorni, l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono sempre più uniti e innamorati. Di fronte ai rumors che li vorrebbero in crisi, Alessio e Lavinia rispondono con i fatti dimostrando di stare davvero bene insieme. Dopo essersi concessi un viaggio a Ibiza, i due continuano a ritagliarsi del tempo per stare insieme. L’ultima occasione è arrivata per il compleanno di Alessio, il primo insieme.

Andrea Cerioli presto papà: Arianna Cirrincione è incinta/ Foto e annuncio dell'ex di Uomini e Donne

Per l’occasione, la coppia ha festeggiato con amici e parenti condividendo foto e video sui social per la gioia dei fan che, dopo aver visto nascere la storia d’amore, continuano a seguirli anche ora. Per augurare buon compleanno al fidanzato, Lavinia ha scelto delle parole davvero speciali.

Le parole di Lavinia Mauro per Alessio Corvino

Super innamorata, dopo aver cercato con tanta voglia l’amore vero, Lavinia Mauro, in Alessio Corvino, ha trovato l’uomo che sognava. Con una dolce foto in cui lo bacia teneramente, Lavinia ha scritto: “A te che hai reso la mia vita bella da morire”. “Sei il regalo più bello”, la risposta di Alessio.

Uomini e donne, Paola Ruocco: "É finita e ora..."/ La verità sulla lovestory con Daniele Lizzeri

Tanti i messaggi dei fan, ma anche degli amici come Federico Nicotera che, dopo aver condiviso il percorso sul trono proprio con Lavinia, continua ad essere suo amico anche a telecamere spente. “Siete pazzeschi cuori”, ha commentato l’ex tronista che, invece, è tornato ad essere single dopo aver chiuso la storia con Carola Carpanelli.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne: "Armando, Riccardo e Gemma non cercano l'amore..."/ L'accusa di Paola Ruocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA