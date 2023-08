Lavinia Mauro e Alessio Corvino, nuovo freno alla convivenza dopo Uomini e Donne/ “Serve ancora tempo”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, niente crisi per la coppia di Uomini e Donne ma slitta ancora la convivenza

Prosegue senza intoppi la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Sono loro l’unica coppia della scorsa edizione di Uomini e Donne rimasta ancora insieme, e a chi parla di crisi è Alessio a rispondere, smentendola categoricamente. Tuttavia la coppia non è ancora pronta a fare il passo successivo: quello della convivenza.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONE REGISTRAZIONE 24 AGOSTO 2023/ Ex di Temptation Island ospiti? L'avvistamento

Corvino, attraverso le pagine del settimanale Nuovo, ha spiegato perché: “La convivenza sarà il nostro prossimo passo, ma per qualche tempo ancora saremo due pendolari per amore, visto che Lavinia vive a Roma dove sta finendo l’università, ed io a Caserta…” Il grande passo potrebbe però arrivare prima della fine dell’anno, visto che la laurea di Lavinia è prevista per settembre.

Uomini e Donne, Martina Luchena è diventata mamma/ Foto: svelato il nome scelto per la bambina

Alessio Corvino e le esterne con Lavinia a Uomini e Donne: “Mi capita di rivederle e…”

Chiacchierando su Instagram con i suoi follower, Alessio Corvino ha svelato di provare di tanto in tanto un po’ di nostalgia per i tempi in cui corteggiava Lavinia a Uomini e Donne e, dunque, di rivedere spesso le loro esterne: “Mi capita, come no! Capita che me le inviate anche voi in direct o che mi ritrovi il tag di qualche fanpage o in esplora mentre scorro. Fa un effetto strano a volte perché comunque vedi come ti rapportavi alla tua ragazza quando vi siete conosciuti e comunque sono passati mesi. Ormai il rapporto è completamente diverso con lei. Certe volte non sembriamo neanche noi! Un effetto strano. Bello rivederti, ma strano.” ha spiegato l’ex corteggiatore.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza verso le nozze?/ La coppia vola a New York e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA