Lavinia Mauro e Alessio Corvino/ Prima vacanza di coppia dopo Uomini e Donne: sorpresa in volo

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: vacanza di coppia a Ibiza

Per Lavinia Mauro e Alessio Corvino è arrivato il momento della prima vacanza di coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta hanno scelto Ibiza per rilassarsi e godersi un po’ di sole e di mare. Sempre più complici e innamorati, Lavinia e Mauro hanno condivido foto e video sui social mostrando anche il viaggio in aereo. Mentre Lavinia era in ansia durante il volo, Alessio ha ripreso la scena condividendo, poi, il filmato tra le storie di Instagram.

Giunti a destinazione, i due innamorati non hanno perso tempo godendosi subito la vacanza fiondandosi sulla spiaggia. Bellissima, rilassata e in perfetta forma, l’ex tronista si mostra felice e innamorata del suo Alessio da cui è stata colpita sin dal primo incontro per poi innamorarsi fino a sceglierlo come fidanzato.

Lavinia e Alessio tra amore e divertimento

Di giorno in spiaggia e di sera a cena per poi divertirsi nei locali di Ibiza insieme ad altri amici tra cui spicca anche Sonia Lorenzini. La coppia e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno scelto proprio Ibiza per staccare la spina e concedersi quella che è la prima vacanza dell’estate 2023.

Lavinia e Alessio, così, restano l’unica coppia, tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne durante la scorsa stagione che resiste ancora. I due, pur essendo molto innamorati, hanno scelto di non andare subito a convivere godendosi la storia passo dopo passo. Per ora, dunque, si godono l’estate insieme in attesa di decisione importanti.

