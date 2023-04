Lavinia Mauro e Alessio Corvino un mese dopo la scelta/ “Ci troviamo benissimo e…”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino a un mese dalla scelta: le rivelazioni della coppia

Lavinia Mauro e Alessio Corvino stanno vivendo felicemente la loro relazione lontani dalle telecamere. La coppia, a un mese dalla scelta ha raccontato ai fan come procede il loro amore: “Lavinia è stata una bella sorpresa, sono felice. Sta andando tutto benissimo, ci vediamo domani” ha svelato l’ex corteggiatore.

Alessio Corvino ha lasciato intendere ai fan di avere in cantiere parecchi progetti con Lavinia Mauro: “Progetti tanti, idee troppe, e dobbiamo trovare il tempo per far coincidere tutto. Ci stiamo trovando benissimo, è tutta un’altra cosa rispetto al programma, ci stiamo scoprendo molto, conoscendo passo dopo passo. È stata una sorpresa, sotto tanti punti di vista, in maniera positiva. Sono molto felice”. Che la coppia abbia già pensato alla convivenza? Non rimane che attendere altre rivelazioni.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo la scelta: “sospiro di sollievo”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno un percorso piuttosto turbolento durante il percorso a Uomini e Donne, ma alla fine hanno deciso di scegliersi. I due fidanzati hanno poi svelato cosa sia successo tra loro a telecamere spente: “Abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ci siamo detti “finalmente!” dice Alessio e Lavinia aggiunge “È vero, “finalmente” è stata la prima parola che ci siamo detti e Alessio soprattutto ha tirato un enorme sospiro di sollievo (sorride)”

Alessio ha poi rivelato: “realizzare tutto quello che era successo, poi ci siamo dedicati una cena da soli e finalmente senza telecamere (sorride) e abbiamo parlato davvero tanto guardandoci con occhi increduli“. “All’inizio è stato tutto surreale ma allo stesso tempo molto naturale. Come ha detto Alessio abbiamo parlato tanto, abbiamo rivissuto insieme il nostro percorso e ci sembrava strano si fosse davvero concluso ma allo stesso tempo eravamo e siamo davvero felicissimi di questo epilogo” ha concluso Lavinia.

