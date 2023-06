Lavinia Mauro e Alessio Corvino/ Unici sopravvissuti di Uomini e Donne: supereranno l’estate?

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: prima estate insieme

Sono trascorsi circa tre mesi da quando Alessio Corvino e Lavinia Mauro sono diventati ufficialmente una coppia. Belli, giovani, innamorati e sempre più uniti, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne vivono la loro storia d’amore condividendo sui social foto e video della loro relazione. La coppia sta procedendo a piccoli passi senza bruciare le tappe. Nessuna convivenza affrettata, ma una storia che sta diventando sempre più importante a piccoli passi. Entrambi hanno conosciuto la rispettiva famiglia e, vivendo in due città diverse, trovano sempre il tempo per stare insieme.

Per Lavinia e Alessio, quella che è appena cominciata è anche la prima estate insieme. Per ora, la coppia non ha svelato i progetti estivi, ma i fan sperano che riescano a concedersi una vacanza lontano da tutto e da tutti.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: i fan pazzi di loro

Per Uomini e Donne, quella che si è conclusa lo scorso maggio, è stata una stagione disastrosa per le coppie. Si sono, infatti, detti addio dopo la scelta Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, Luca Daffrè e Alessandra Somensi e, infine, anche Carola Carpanelli e Federico Nicotera che, pur non avendo annunciato ufficialmente la rottura, sembrano sempre più distanti. L’unica coppia che sopravvive, dunque, è quella formata da Alessio Corvino e Lavinia Mauro e i fan incrociano le dita sperando che riescano a superare l’estate, periodo noto per essere particolarmente difficile per le coppie.

Da quando si sono scelti, Lavinia e Alessio sono usciti spesso con Federico e Carola ed entrambe le coppie sembravano molte affiatate. La notizia della crisi, però, è giunta come un fulmine a ciel sereno e i fan si augurano che non accada la stessa corsa ad Alessio e Lavinia.

