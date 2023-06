Lavinia Mauro è incinta di Alessio Corvino?/ L’ex Uomini e Donne svela tutta la verità

Lavinia Mauro e Alessio Corvino presto genitori?

Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno da poco festeggiato due mesi d’amore. La coppia si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne dove è nato l’amore che, ad oggi, procede a gonfie vele. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sono sempre più innamorati e uniti e, insieme, si stanno vivendo completamente. La coppia ha anche partecipato ad un matrimonio di amici facendo sognare tutti i fan. Nelle scorse ore, tuttavia, intorno a Lavinia e Alessio è esploso un gossip secondo cui l’ex Uomini e Donne potrebbe essere in dolce attesa.

A scatenare i rumors sarebbe stata una foto in cui Lavinia mostrerebbe un piccolo pancino. Tanto è bastato per scatenare vari rumors su una presunta gravidanza di Lavinia che ha deciso così d’intervenire sui social raccontando tutta la verità.

Lavinia Mauro smentisce la gravidanza

Con un video pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, Lavinia Mauro ha smentito di essere incinta ricordando a tutti di essere fidanzata con Alessio Corvino solo da due mesi e che nel caso lo fosse il pancino sarebbe ancora invisibile. L’ex tronista, così, spiega che quel pancino notato da qualche fan è imputabile a tutto ciò che le fa mangiare Alessio quando lo raggiunge.

“Se fino a qualche giorno fa mi trovavo a dover smentire che non avevo le labbra rifatte, adesso mi state chiedendo se sono incinta. Non c’è nessun pancione, non sono assolutamente incinta e quindi vorrei farvi riflettere sul fatto che io e Ale stiamo insieme da due mesi e quindi, anche se fosse, sarebbe praticamente impossibile notare una pancia. Sicuramente sarà tutto ciò che mi fa mangiare Ale ogni volta che vado da lui”, spiega Lavinia.

