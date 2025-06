Fin dai primi giorni sul trono di Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha conquistato gli appassionati per la sua semplicità, per quella naturalezza genuina che metteva in evidenza anche un malessere che poi lei stessa ha rivelato. Era il 2023 quando la giovane iniziava il suo percorso come tronista e immediatamente diventò per certi versi iconico il ventaglio che puntualmente sventolava nel corso delle dirette. Non era un vezzo, un elemento estetico; quel bisogno costante di aria era legato ad un’esigenza personale molto più delicata.

Giuseppe e Rosanna, che fine hanno fatto dopo Uomini e Donne?/ Come procede la storia

Per diverso tempo Lavinia Maura ha lottato contro gli attacchi di panico, anche durante il suo percorso a Uomini e Donne.

“Ti si toglie il respiro”, spiega così Lavinia Mauro – intervistata da Nunzia De Girolamo nella trasmissione di Rai Radio 3 ‘Maschio Selvaggio’ – parlando appunto della tremenda sensazione che scandisce gli attacchi di panico. Proprio quel ventaglio menzionato in precedenza è stato una sorta di alleato durante il suo percorso a Uomini e Donne: “Lo portavo sempre con me, avevo bisogno di aria”.

Agnese De Pasquale e il dolore che ha cambiato tutto la sua vita/ La dama di Uomini e Donne commuove tutti

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e il calvario degli attacchi di panico: “Riempita di paure e ostacoli…”

Lavinia Mauro è stata un vero e proprio esempio durante il suo percorso a Uomini e Donne; al di là del suo personale percorso alla ricerca della dolce metà, il coraggio di mettersi in gioco senza nascondere un malessere così delicato è stato certamente d’aiuto per coloro che come lei vivono il medesimo malessere. “La cosa più fastidiosa era il formicolio alle mani e tutto il corpo” – ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne – “Ho avuto paura di svenire”.

Margherita Aiello: come sta dopo la rottura con Dennis?/ La dama di Uomini e Donne si svela in una foto

Anche i social, per quanto spesso siano baricentro di odio ingiustificato nei confronti di volti noti, hanno avuto un ruolo positivo per Lavinia Mauro durante il suo percorso a Uomini e Donne e in relazione al suo bisogno di contrastare gli attacchi di panico. “Ti senti meno sola” – ha spiegato a ‘Maschio Selvaggio’ di Nunzia De Girolamo, aggiungendo poi rispetto al passato – “Non riuscito più a viaggiare o stare da sola; mi sono riempita di paure e ostacoli”.