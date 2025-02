Lavinia Mauro fidanzata con il produttore di Achille Lauro?

Nuovo amore in vista per Lavinia Mauro? L’ex protagonista di Uomini e donne, stando a un retroscena riportato da Deianira Marzano, avrebbe avviato una frequentazione con Matteo Ciceroni, noto produttore musicale di Achille Lauro, che abbiamo visto di recente in gara al Festival di Sanremo 2025.

Valerio Scanu: “Pupo cambia versione ogni anno su Sanremo 2010”/ Poi lo ‘scoop’ su Anna Oxa: “Una diffida…”

In arte Gow Tribe, Matteo Ciceroni è reduce dall’esperienza sanremese al fianco di Achille, settimo classificato all’Ariston con la sua canzone Incoscienti giovani, sarebbe la nuova frequentazione di Lavinia Mauro, che in passato grazie al dating show aveva conosciuto Alessio Corvino nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. C’è davvero del tenero dunque tra Lavinia Mauro e Matteo Ciceroni? La coppia potrebbe presto uscire allo scoperto, intanto i fan devono accontentarsi di uno scatti che ritrae i due molto vicini in discoteca.

Mogol ‘punge’ Giorgia dopo Sanremo 2025: “Canta come 30 anni fa”/ Valerio Scanu sbotta: “Non è una colpa!”

Lavinia Mauro e il flirt con Gennaro Lillio: cosa è accaduto

Nei mesi scorsi l’ex volto di Uomini e donne era tornata sotto i riflettori per via di un presunto flirt con Gennaro Lillio. I due si erano conosciuti e avvicinati, come riportato sempre dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso il suo profilo Instagram aveva rilanciato l’indiscrezione proveniente dal mondo del gossip:

“Lavinia Mauro e Gennaro Lillio sono tornati sotto i riflettori con una cena intima questa sera a Milano al ristorante The dome” la notizia rivelata dall’esperta di gossip. Qualcosa tra i due si sarebbe poi incrinato, nonostante la coppia non abbia mai deciso di uscire allo scoperto pubblicamente riguardo alla frequentazione.

Barbara De Rossi, malore prima di andare in onda a Storie di donne al bivio/ "Mi girava tutto": come sta