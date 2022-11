Lavinia Mauro, lite con Alessio a Uomini e Donne/ “Non prendermi per cu*o”. Piange…

Lavinia Mauro, lite con Alessio a Uomini e donne

Momento difficile per Lavinia Mauro che, nella puntata di Uomini e Donne del 22 novembre, dopo il duro scontro tra Armando Incarnato, Cristina e Gianni Sperti, affronta la situazione di Lavinia che ha già avuto un duro scontro con Alessio con cui ha discusso anche in camerino. Nella puntata del 22 novembre, Maria De Filippi trasmette il confronto che Lavinia ha avuto con Alessio. Quest’ultimo si mostra infastidito dall’atteggiamento della tronista di andare a riprendere Alessio Campoli nonostante quest’ultimo abbia dichiarato di voler andare via e di non essere interessato.

Armando Incarnato, lite con Gianni e Cristina a Uomini e Donne/ "Vattene, chi sei..."

Lavinia, però, ribadisce la propria libertà di voler conoscere i ragazzi con cui sente un feeling maggiore, ma il corteggiatore non sente ragione. “Non prendermi per cu*o”, sbotta Alessio prima di andare via e lasciare sola Lavinia che, in camerino, scoppia a piangere.

Lavinia Mauro delusa da Alessio

Le delusioni per Lavinia Mauro non sono ancora finite. Dovendo scegliere il corteggiatore con cui fare un’esterna, la tronista sceglie di farla proprio con Alessio che decide di aspettare nello studio del dating show di canale 5. La redazione, però, le comunica la scelta di Alessio di non andare in esterna e la tronista non riesce a nascondere la propria delusione.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ "Ho conosciuto la madre..."

Al centro dello studio, Lavinia ammette di essere molto tesa e nervosa e l’arrivo in studio di Alessio non cambia molto la situazione. Il corteggiatore vorrebbe più attenzioni da parte della tronista che, però, non vuole rinunciare a conoscere altre persone.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ Maria perde la pazienza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA