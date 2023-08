Lavinia Mauro nel mirino degli haters/ Alessio Corvino interviene e sbotta e difende la fidanzata

Lavinia Mauro nel mirino degli haters

Lavinia Mauro, durante il percorso sul trono di Uomini e Donne, non ha mai nascosto di soffrire di ansia e di attacchi di panico. Con l’aiuto della famiglia del programma di Maria De Filippi, Lavinia è riuscita a gestire tutto vivendo con più tranquillità il percorso che si è concluso con la scelta di Alessio Corvino con cui è felicemente fidanzata. La coppia, sempre più unita e innamorata, condivide tanti contenuti sui social scatenando l’entusiasmo dei fan, ma anche i commenti degli haters. Ed è quello che è accaduto sotto l’ultimo video pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Lavinia ha scelto di condividere un video mostrando le immagini di un resort in cui hanno soggiornato. Pochi secondi che, tuttavia, hanno scatenato i leoni da tastiera a cui ha deciso di rispondere lo stesso Alessio.

Alessio Corvino difende Lavinia Mauro

Dopo aver visto il video pubblicato da Lavinia Mauro, un’utente ha scritto: “E questa cia gli attacchi di panico?”. Un commento che non è passato inosservato e che ha scatenato la reazione di Alessio Corvino. “C’ha al massimo non cia…ma non penso neanche che questo sia il tuo vero problema, hai appena dimostrato di averne di più gravi“, ha risposto l’ex corteggiatore.

“Io parlo romano e dico ‘cia’. Non ho nessun problema tesoro! avete voluto essere pubblici ve piate tutte le critiche“, ha controbattuto Alessio. “Non è una critica la tua, ma un appunto dettato dall’ignoranza. Io mi prendo tutti commenti tranquillamente, ma posso rispondere come mi pare e piace a magnifiiiicaaaa. Bacioni”, ha replicato ancora Alessio chiudendo la questione.

LEGGI ANCHE:

