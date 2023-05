Lavinia Mauro rifatta?/ L’ex Uomini e Donne zittisce gli hater con una foto

Lavinia Mauro: labbra rifatte per l’ex Uomini e Donne?

Lavinia Mauro, dopo mesi trascorsi sul trono di Uomini e Donne, esperienza che le ha permesso di conoscere Alessio Corvino con cui vive una felice storia d’amore, è sempre molto presente sui social. Nelle scorse ore, così, l’ex tronista ha risposto a qualche domanda dei fan pubblicando un dolcissimo video in cui bacia il fidanzato Alessio e rassicurando, così, tutti i fan della coppia, preoccupati quando non li vedono insieme.

Tra le tante domande, è spuntata anche quella sulla chirurgia estetica. Qualcuno ha chiesto a Lavinia se abbia corretto qualche difetto estetico con la chirurgia estetica ricevendo una risposta negativa dall’ex tronista che, però, non ha escluso di poterlo fare in futuro. Nonostante la risposta di Lavinia, tuttavia, qualcuno ha insinuato che abbia ritoccato le labbra portando, così, Lavinia a rispondere con una foto del passato con cui ha zittito gli hater.

Lavinia Mauro: la verità sulle labbra

Le labbra di Lavinia Mauro sono grandi e carnose e c’è chi pensa che non siano totalmente naturali. A zittire tutti, però, è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne che ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi una foto del passato in cui, ancora neonata, sfoggiava già delle labbra molto grandi e carnose.

“Labbra rifatte: conviene ammetterlo visto che si nota rispetto a quando eri corteggiatrice” le ha scritto un utente e Lavinia ha risposto così – “Allora: questo è il mio schermo del cellulare. Quella bionda che mi bacia è mia sorella, l’altra super ciccionosa sono io. A questo punto me l’avranno fatto a soli quattro mesi questo filler…Che vi devo dire”, conclude l’ex tronista.

