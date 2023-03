Lavinia Mauro tra i due Alessio a Uomini e Donne: chi è la scelta?/ Crisi e gesto rivelatore

Chi sarà la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne? Gli indizi

È ormai sempre più vicina la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. Da settimane il suo percorso è concentrato su soli due corteggiatori. Da una parte c’è Alessio Corvino, da Maria De Filippi soprannominato ‘il biondo’ per distinguerlo dall’altro corteggiatore, Alessio Campoli, o anche ‘il moro’. Lavinia è particolarmente combattuta, soprattutto in virtù di alcuni episodi che l’hanno ultimamente messa in forte crisi.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, sono infatti andati in scena forti scontri tra Lavinia e Corvino. Dopo alcune segnalazioni sui rapporti che lui avrebbe con la sua ex, la tronista è risprofondata nei dubbi che già aveva accennato su di lui. Questo ha portato Alessio a lasciare lo studio furioso, accusando Lavinia di non credergli ancora dopo sette mesi che è lì per lei.

Lavinia Mauro in crisi a Uomini e Donne a un passo della scelta: Campoli capisce tutto

L’atteggiamento di Corvino ha però alimentato ulteriormente i dubbi di Lavinia, che l’ha così accusato: “Sette mesi e non ha ancora capito che il problema è che si mette davanti lui e non pensa neanche a ciò che posso pensare io. Pensa continuamente a se stesso!” E ancora: “Perché non mi fido di lui? Mi rimane difficile se ogni due per tre ne esce sempre una. A un passo dalla fine non so che pensare…”

Eppure, nonostante i dubbi, le liti, i dissapori che vanno avanti con Alessio Corvino da settimane a Uomini e Donne, Lavinia non sceglie. Un atteggiamento che ha notato Alessio Campoli, le cui parole in studio sono apparse le più lucide e, forse, premonitrici di cosa accadrà: “Mi sembra che il tempo che stai prendendo e per aspettare che lui ti dia quelle certezze in più”. Come a voler dire che, appena queste sicurezze arriveranno, Lavinia non avrà più alcun dubbio nell’annunciare come sua scelta Alessio Corvino.

