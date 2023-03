Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Alessio Corvino non si presenta in studio: lei sbotta

Lavinia Muro verso la scelta a Uomini e Donne?

Il trono di Lavinia Mauro potrebbe essere arrivata ad una svolta. Nella puntata di Uomini e Donne del 22 marzo, Maria De Filippi ha trasmesso la reazione di Alessio Corvino che, dopo aver discusso con la tronista che l’ha accusato di non averle detto di aver incontrato l’ex fidanzata ad una festa, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo in camerino. Dopo averlo raggiunto, Lavinia giunge alla conclusione che Corvino non abbia mai avuto un reale interesse per lei non nascondendo la delusione.

In studio, Lavinia arriva convinta di poter parlare direttamente con Corvino il quale, però, ha deciso di non presentarsi in studio. La scelta del corteggiatore di non andare in puntata e di non confrontarsi con Lavinia ha scatenato la reazione di quest’ultima.

La dura reazione di Lavinia Mauro contro Alessio Corvino

Delusa e amareggiata dalla scelta di Alessio Corvino, Lavinia Mauro annuncia di non voler più andare a cercarlo. “Per me può restare dove sta. Il problema stavolta è che si mette davanti lui”, spiega la tronista oggi in studio.

Seduto al proprio posto, Alessio Campoli le chiede cosa accadrà ora: “E quindi che facciamo? Se lui resta a casa… Andiamo a fare un picnic? È come se tu stia aspettando delle certezze da parte sua, ma se non arrivano cosa facciamo? Io ho messo le radici qui”. Lavinia, dunque, senza Corvino, annuncerà la data della scelta lasciando lo studio con Alessio Campoli?

