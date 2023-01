Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Bacio con Alessio Campoli: lite in studio e…

Lavinia Mauro tra Alessio Campoli e Alessio Corvino

Lavinia Mauro sempre più divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. La tronista di Uomini e Donne, dopo essersi lasciata andare con Alessio Corvino, ha baciato anche Alessio Campoli. Con entrambi, però, continua ad avere problemi al punto da essere ancora lontana da una scelta. Nel corso della puntata del dating show di canale 5 del 16 gennaio, al centro dello studio, Lavinia è la protagonista di accese discussioni sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino.

Uomini e donne, Paola choc su Alessandro: "Faceva porno.."/ Interviene Gianni Sperti

Con quest’ultimo, Lavinia lamenta la mancanza di attenzioni e il suo atteggiamento sempre più scostante. Dopo aver visto il bacio con Campoli, Corvino perde la pazienza in studio scagliandosi contro la tronista. “Non ce la faccio proprio”, ammette il corteggiatore a cui la tronista recrimina alcuni suoi atteggiamenti.

Chiara Rabbi tradita da Davide Donadei?/ L'ex corteggiatrice lancia una frecciata

Lo scontro tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Alessio Corvino si scaglia contro Lavinia Mauro minacciando di andare via. “Se provi qualcosa di forte per una persona, non ti alzi e te ne vai lasciando quella persona con il tuo rivale e non ho baciato Alessio perchè ero arrabbiata con te”, sbotta Lavinia. Alessio Corvino non riesce a tollerare il bacio della tronista con Campoli e annuncia la volontà di voler andare via. “Lui non se ne va anche se ho sempre dubbi su di te”, ammette la tronista.

“Io non posso essere sempre messo in discussione anche quando non faccio niente. Non posso sempre rincorrerti”, replica Corvino. “Alessio non siamo sposati con otto figli. Era una piccola discussioni e quindi vienimi incontro”, dice Lavinia che non è ancora pronta per la scelta.

Perché Federico Dainese ha abbandonato Uomini e donne/ "Non avevo trasporto mentale…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA