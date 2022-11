Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Esterna con Alessio Campoli: in studio…

Lavinia Mauro e l’esterna con Alessio Campoli

Lavinia Mauro torna protagonista a Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi aprirà la nuova settimana del dating show di canale 5 proprio con Lavinia. Nonostante abbia difficoltà a confrontarsi con i suoi corteggiatori in studio per gli attacchi di ansia, Lavinia sta portando avanti il proprio percorso e, per il momento, sono i due Alessio ad aver conquistato le sue attenzioni. Alessio Corvino è il primo corteggiatore che, più di altri, ha conquistato la fiducia di Lavinia.

Tuttavia, nelle scorse puntate, tra i due non sono mancati i problemi soprattutto per la scelta di Lavinia di andare a riprendere Alessio Campoli dopo la scelta di quest’ultimo di eliminarsi per poi tornare in trasmissione.

Le parole di Alessio Campoli su Lavinia Mauro

Dopo il ritorno in studio, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Alessio Campoli si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Lavinia Mauro. “Il centro studio con Lavinia è stato uno dei pochi momenti in cui sono andato seriamente in difficoltà nella mia vita! Onestamente non mi aspettavo una situazione del genere già alla seconda puntata, ho sentito tanta pressione e il discorso si è allargato fino a toccare argomenti che non avevo intenzione di affrontare.”, le parole del corteggiatore.

“Non so, forse c’è stato un fraintendimento generale oppure non sono stato in grado di spiegarmi, perché nella mia testa il concetto era chiaro, ma magari non sono riuscito a esprimermi nel modo giusto… forse tornando indietro cercherei di essere più chiaro”, ha aggiunto.

